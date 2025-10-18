৯৩ মিনিটে আরউহোর গোল, রোমাঞ্চকর জয় বার্সেলোনার

নব্বই মিনিটের পর রেফারি বাড়তি সময় দিলেন ৪ মিনিট। কিন্তু ম্যাচজুড়ে এর চেয়ে বেশি সময় নষ্ট হয়েছে, এবং যোগ করা সময় কম হয়ে গেছে দাবি করে কড়া প্রতিবাদ জানান বার্সেলোনা কোচ হান্সি ফ্লিক। ফলাফল: লাল কার্ড। বাধ্য হয়ে ডাগআউট থেকে পেছনে চলে যাওয়া ফ্লিক এর ৩ মিনিট পরই পারলে চিৎকার করতে করতে মাঠে ঢুকে পড়েন।
১-১ সমতায় থাকা ম্যাচে যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে জিরোনার জালে বল পাঠান রোনাল্দ আরাউহো। আর শেষ মুহূর্তের এই গোলই বার্সেলোনাকে এনে দিয়েছে জিরোনার বিপক্ষে ২-১ গোলের জয়। যে জয় অন্তত এক দিনের জন্য হলেও লা লিগা পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে উঠিয়েছে বার্সেলোনাকে।
আগের ম্যাচে সেভিয়ার কাছে হেরে যাওয়া বার্সেলোনা আজ ঘরের মাঠে ১৩ মিনিটেই এগিয়ে যায়। গোল করেন পেদ্রি। তবে ২০ মিনিটেই জিরোনার হয়ে বাইসাইকেল কিক গোলে তা শোধ করে দেন অ্যাক্সেল উইটসেল।
ম্যাচের পরের সময়ে বার্সেলোনা আক্রমণে এগিয়ে থাকলেও গোল পাচ্ছিল না। যে ধারায় শেষ হতে চলেছিল ম্যাচও।
তবে বার্সার হয়ে পুরো চিত্রপটই পাল্টে দেন আরাউহো। ৮২ মিনিটে বদলি হিসেবে মাঠে নামা অধিনায়ক যোগ করা সময়ে জিরোনা বক্সে বল পান ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ংয়ের কাট–ব্যাক থেকে। ছুটে গিয়ে স্লাইডে বল জালে পাঠান তিনি। এরপর উল্লসিত হয়ে ছুটতে ছুটতে জার্সিও খুলে ফেলেন। কোচ ফ্লিকও উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন।
লা লিগা পয়েন্ট তালিকায় বার্সা এখন ৯ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে। ৮ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট রিয়াল মাদ্রিদের। আগামীকাল হেতাফের বিপক্ষে জিতলে আবারও এক নম্বরে উঠে যাবে রিয়াল।
এদিকে জিরোনার বিপক্ষে লাল কার্ড দেখায় বার্সা কোচ ফ্লিক দলের পরবর্তী ম্যাচে ডাগআউটে দাঁড়াতে পারবেন না। ২৬ অক্টোবরের সেই ম্যাচটিই এবারের লা লিগার প্রথম এল ক্লাসিকো।