মেয়েদের ফিটনেসের অবস্থা ভালো নয়, তাই শুরু হয়ে গেল অনুশীলন

ইতিহাস গড়েছে বাংলাদেশের মেয়েরা। প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপে জায়গা করে নিয়েছে জাতীয় নারী ফুটবল দল ও অনূর্ধ্ব–২০ নারী দল। আজ শুরু হয়েছে তাদের প্রস্তুতি, অনুশীলনের দায়িত্বে যথারীতি কোচ পিটার বাটলার।
ভুটানে লিগ খেলতে যাওয়ায় আজকের অনুশীলনে ছিলেন না ৯ ফুটবলার—ঋতুপর্ণা চাকমা, তহুরা খাতুন, মনিকা চাকমা, শিউলি আজিম, মারিয়া মান্দা, শামসুন্নাহার জুনিয়র, শামসুন্নাহার সিনিয়র, নিলুফা ইয়াসমিন ও রুপনা চাকমা। প্রথম দিনের অনুশীলনে অংশ নিয়েছেন ৩৪ নারী ফুটবলার।
দীর্ঘ ছুটির পর কোচ বাটলার গত বৃহস্পতিবার ঢাকায় ফিরেছেন। একই দিনে বাফুফে ভবনের ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন নারী জাতীয় দল ও অনূর্ধ্ব-২০ দলের মেয়েরা। বাফুফের পরিকল্পনা অনুযায়ী, এবার ক্যাম্প ঢাকার বাইরে হতে পারে। এ জন্য দুটি জেলাকে প্রাথমিকভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল—চট্টগ্রাম ও যশোর।
শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রামের আনোয়ারায় কোরিয়ান ইপিজেডকেই ক্যাম্পের জন্য পছন্দ করেছে বাফুফে। কোচ বাটলার নিজেই জায়গাটা পরিদর্শন করে চূড়ান্ত সম্মতি দিলে, মেয়েরা ঢাকা থেকে সেখানে চলে যাবেন। যত দূর জানা গেছে, বাটলার আগামী মঙ্গলবার চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা দেবেন। সেখানকার সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তিনি ‘হ্যাঁ’ বললেই পুরো দল চলে যাবে চট্টগ্রামে। তার আগপর্যন্ত বাফুফের টার্ফেই চলবে অনুশীলন।
দ্রুত অনুশীলন শুরু করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বাটলার প্রথম আলোকে বলেছেন, ‘মেয়েদের ফিটনেসের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। তাই বসে না থেকে দ্রুত অনুশীলন শুরু করে দেওয়াটা খুব দরকার ছিল।’
আগামী ২৫ ও ২৮ অক্টোবর থাইল্যান্ডে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলার কথা আছে আফঈদা খন্দকার-ঋতুপর্ণা চাকমাদের। এরপর নভেম্বরে ঢাকায় একটি ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট হবে। ইতোমধ্যে সেই টুর্নামেন্টে খেলার বিষয়টি বাফুফেকে নিশ্চিত করেছে আজারবাইজান। তবে তৃতীয় দল এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি।
আগামী বছরের ১ থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার তিন শহরে (সিডনি, পার্থ ও গোলকোস্ট) অনুষ্ঠিত হবে নারী এশিয়ান কাপ। ‘বি’ গ্রুপে থাকা বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ উত্তর কোরিয়া, চীন ও উজবেকিস্তান।
একই বছরের এপ্রিলে থাইল্যান্ডে হবে নারী অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ। তবে সেই প্রতিযোগিতার ড্র এখনো হয়নি। শুধু ১২টি দলকে চারটি পটে ভাগ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পড়েছে ৪ নম্বর পটে। এই পটে থাকা অন্য দুটি দল হলো ভারত ও জর্ডান।