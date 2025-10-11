রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে একাই ৪ গোল করলেন, দেখলেন লাল কার্ডও

পাগলাটে—গ্যাবন বনাম গাম্বিয়া ম্যাচটাকে শুধু এভাবেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আফ্রিকান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ৭ গোলের থ্রিলারে ঘুরে দাঁড়িয়ে গ্যাবন জিতেছে ৪–৩ গোলে। যে জয়ে দলের সরাসরি বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রাখার পথে একাই ৪ গোল করেছেন গ্যাবন তারকা পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং। কিন্তু জয়ের এই নায়কই আবার ম্যাচ শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে মাঠ ছাড়েন লাল কার্ড দেখে। অবিশ্বাস্য!
এ জয়ে আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাই পর্বে ‘এফ’ গ্রুপে দুইয়ে উঠল গ্যাবন। ৯ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ২২। সমান ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আইভরি কোস্ট। একই রাতে সেশেলসকে ৭–০ গোলে হারায় আইভরি কোস্ট।
আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাইপর্বে সরাসরি বিশ্বকাপে জায়গা পাবে কেবল গ্রুপ চ্যাম্পিয়নরা। দ্বিতীয় স্থানে থাকা দলগুলোকে আফ্রিকান ও আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফে সুযোগ পাওয়ার জন্য লড়তে হবে।
নাইরোবিতে এই ম্যাচ হারলে বিশ্বকাপে যাওয়ার দৌড়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ত গ্যাবন। দলকে এককভাবে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন অবামেয়াং। ম্যাচে অবামেয়াং প্রথমার্ধে দুবার গ্যাবনকে এগিয়ে নেন, কিন্তু গাম্বিয়া দুবারই সমতা ফিরিয়ে আনে। গোল দুটি করেন ইয়ানকুবা মিনটে ও আদামা সিদিবে।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সিদিবে হেডে গোল করে গাম্বিয়াকে ৩–২ তে এগিয়ে দেন। এরপর নিচু হেডে হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করে সমতা ফেরান অবামেয়াং এবং ৭৮তম মিনিটে দারুণ এক শটে চতুর্থ গোল করে দলকে আবার এগিয়ে দেন। কিন্তু ৮৫ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। এর ফলে সোমবার বুরুন্ডির বিপক্ষে গ্যাবনের শেষ ম্যাচটি নিষেধাজ্ঞার কারণে তিনি খেলতে পারবেন না।
শেষ ম্যাচে গ্যাবন যদি বুরুন্ডির বিপক্ষে জেতে এবং আইভরি কোস্ট যদি কেনিয়ার বিপক্ষে পয়েন্ট হারায়, তবে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে জায়গা পেতে পারেন অবামেয়াংরা। পয়েন্ট সমান হলে আইভরি কোস্টই যাবে বিশ্বকাপে। গোল ব্যবধানে গ্যাবনের (১১) চেয়ে আইভরিয়ানরা (২২) অনেকটাই এগিয়ে।
আফ্রিকা অঞ্চল থেকে আলজেরিয়া, মিসর, মরক্কো ও তিউনিসিয়া এরই মধ্যে গ্রুপের শীর্ষ স্থান পাকা করে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে। আফ্রিকার জন্য সংরক্ষিত ৯টি স্পটের মধ্য থেকে সরাসরি টিকিট পাওয়া বাকি আছে ৫ দলের। গ্রুপের শেষ ম্যাচ দিয়ে নির্ধারিত হবে বাকি ৫ দল। এসব গ্রুপে এ মুহূর্তে শীর্ষে থাকা দলগুলো হলো সেনেগাল, বেনিন, কেপ ভার্দে, আইভরি কোস্ট ও ঘানা।