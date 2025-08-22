ফুটবল

ইউরোপের ১০ অভাগা চ্যাম্পিয়ন, যারা লিগ শিরোপা জয়ের স্বাদ ভুলে গেছে

ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে এবারের মৌসুমে খেলছে, কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে ট্রফিখরা কাটছে না—এমন ১০ ক্লাবকে নিয়েই এই আয়োজন।

একটি শিরোপা জয় ক্লাবের ইতিহাস বদলে দেয়। এতে সেই ক্লাবকে নিয়ে ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহ ও সমর্থন বাড়ে, পৃষ্ঠপোষকেরাও অজস্র অর্থ নিয়ে ছুটে আসে।

তবে এমন অনেক ক্লাব আছে, যারা শিরোপা জয়কে অভ্যাসে পরিণত করতে পারেনি। অথচ তারা ছিল একসময়ের লিগ চ্যাম্পিয়ন। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে এবারের মৌসুমে খেলছে, কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে ট্রফিখরা কাটছে না—এমন ১০ ক্লাবকে নিয়েই এই আয়োজন।

বরুসিয়া মনশেনগ্লাডবাখ [৪৮ বছর]

বরুসিয়া মনশেনগ্লাডবাখের বর্তমান দল

১৯৭০-এর দশকে নিজেদের ইতিহাসে সেরা সময় পার করেছে বরুসিয়া মনশেনগ্লাডবাখ। জার্মান ক্লাবটি এ সময়ে জিতে নেয় পাঁচটি বুন্দেসলিগা শিরোপা, যার সর্বশেষটি ১৯৭৬–৭৭ মৌসুমে। পরের মৌসুমে তারা বুন্দেসলিগায় রানার্সআপ হয়। এরপর পতনের শুরু। গত ৪৮ বছরে ট্রফি জেতা দূরে যাক, জার্মানির সফলতম ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের সঙ্গে বলার মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতাও গড়ে তুলতে পারেনি।

তুরিনো [৪৯ বছর]

তুরিনোর বর্তমান দল

এক–দুবার নয়; সাতবার সিরি ‘আ’ ট্রফি (স্কুদেত্তো নামে পরিচিত) জেতা ক্লাব তুরিনো। কিন্তু ইতালির তুরিন শহরের দলটি অনেক আগেই জৌলুশ হারিয়েছে। সর্বশেষ তারা সিরি ‘আ’তে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ১৯৭৫–৭৬ মৌসুমে। শুধু লিগ কেন, শীর্ষ পর্যায়ের ফুটবলে এই শতাব্দীতে তুরিনো কোনো ট্রফি জেতেনি। নগর প্রতিদ্বন্দ্বী জুভেন্টাসের সঙ্গে তাদের বিখ্যাত দ্বৈরথও (ডার্বি দেল্লা মোল বা তুরিন ডার্বি) এখন পানসে হয়ে গেছে। নতুন মৌসুমে তারা বড় কোনো দলকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবে কি না, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষা।

ফিওরেন্তিনা [৫৬ বছর]

ফিওরেন্তিনার বর্তমান দল

ইতালির আরেক ক্লাব ফিওরেন্তিনাও যেন লিগ শিরোপা জিততে ভুলে গেছে। সিরি ‘আ’তে তারা সর্বশেষ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ১৯৬৮–৬৯ মৌসুমে। পরে তারা একবারই লিগ শিরোপার কাছাকাছি যেতে পেরেছিল; ১৯৮১–৮২ মৌসুমে হয়েছিল রানার্সআপ। সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপীয় প্রতিযোগিতাতেও ফিওরেন্তিনাকে ট্রফিছোঁয়া দূরত্ব থেকে ফিরতে হবে। ২০২২–২৩ ও ২০২৩–২৪—উয়েফা কনফারেন্স লিগে টানা দুই মৌসুম ফাইনালে হেরে গেছে ফ্লোরেন্স শহরের ক্লাবটি।

বোলোনিয়া [৬১ বছর]

বোলোনিয়ার বর্তমান দল

সিরি ‘আ’র আরেক অভাগা ক্লাব বোলোনিয়া। দলটি সর্বশেষ লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ১৯৬৩–৬৪ মৌসুমে। তবে বোলিনিয়া সাম্প্রতিক সময়ে বেশ ভালো করেছে। ২০২৩–২৪ সিরি ‘আ’তে পঞ্চম হয়ে ৫৯ বছর পর তারা উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নিয়েছিল। এ বছর তারা কোপা ইতালিয়ায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে শীর্ষ পর্যায়ের ফুটবলে ৫১ বছরের ট্রফি শিরোপাখরা ঘুচিয়েছে।

টটেনহাম হটস্পার [৬৪ বছর]

টটেনহাম হটস্পারের বর্তমান দল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ‘বিগ সিক্স’ হিসেবে পরিচিত ক্লাবগুলোর একটি টটেনহাম হটস্পার। উত্তর লন্ডনের ক্লাবটির সবকিছুই আধুনিক সুযোগ–সুবিধাসম্পন্ন। কিন্তু সমস্যা একটাই—প্রিমিয়ার লিগ জমানায় টটেনহামের কোনো ট্রফি নেই। ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে দলটি সর্বশেষ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ১৯৬০–৬১ মৌসুমে। হ্যারি কেইনের সময়ে টটেনহাম একবারই লিগে রানার্সআপ হয়েছিল; ২০১৬–১৭ মৌসুমে। তবে এ বছর দলটি উয়েফা ইউরোপা লিগ জিতে ১৭ বছরের ট্রফিখরা কাটিয়েছে। কদিন আগে উয়েফা সুপার কাপ জিততে জিততেও পিএসজির কাছে হেরে গেছে।

আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট [৬৬ বছর]

আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের বর্তমান দল

এবারের মৌসুমে লিগে খেলছে—এমন দলগুলোর মধ্যে আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টই সবচেয়ে লম্বা সময় ধরে জার্মান বুন্দেসলিগা জিততে পারেনি। ফ্রাঙ্কফুর্ট সর্বশেষ লিগ জিতেছিল ৬৬ বছর আগে; ১৯৫৮–৫৯ মৌসুমে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অন্য প্রতিযোগিতাগুলোয় তারা দারুণ সাফল্য পেয়েছে। ২০১৮ সালে জার্মান কাপ (ডিএফবি পোকাল) ও ২০২২ সালে উয়েফা ইউরোপা লিগে তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বুন্দেসলিগার গত মৌসুমে শীর্ষ তিনে থেকে শেষ করায় এই মৌসুমে দলটি উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার সুযোগ পেয়েছে।

সেভিয়া [৭৯ বছর]

সেভিয়ার বর্তমান দল

উয়েফা ইউরোপা লিগের রাজা বলা হয় সেভিয়াকে। কিন্তু লা লিগা এলেই দলটি যেন চুপসে যায়। স্পেনের আন্দালুসিয়ার এই ক্লাব একবারই লা লিগায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল; সেই ১৯৪৫–৪৬ মৌসুমে। লিগের সর্বশেষ তিন মৌসুমে বড্ড বাজে সময় পার করেছে সেভিয়া। ২০২২–২৩ মৌসুমে ১২তম, ২০২৩–২৪ মৌসুমে ১৪তম হওয়ার পর গত মৌসুমে পয়েন্ট তালিকার ১৭ নম্বরে থেকে কোনোরকম অবনমন এড়িয়েছে। নতুন মৌসুমেও শুরুটা ভালো হয়নি। পরশু রাতে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের কাছে ৩–২ গোলে হেরে গেছে।

রিয়াল বেতিস [৯০ বছর]

রিয়াল বেতিসের বর্তমান দল

আন্দালুসিয়ার আরেক ক্লাব ও সেভিয়ার নগর প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল বেতিসের গল্পটাও একই রকম। বেতিস লা লিগা জেতে না ৯০ বছর হলো। দলটির একমাত্র লিগ শিরোপা ১৯৩৪–৩৫ সালের। শোকেসে সাজিয়ে না রাখলে তাতে এত দিনে ধুলার আস্তরণ পড়ে যাওয়ার কথা। ২০২২ সালে কোপা দেল রে জয় তাদের সর্বশেষ ট্রফি। এ বছর উয়েফা কনফারেন্স লিগ ফাইনালে তারা চেলসির কাছে হেরে গেছে।

নিউক্যাসল ইউনাইটেড [৯৮ বছর]

নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বর্তমান দল

২০২১ সালে সৌদি আরবের সর্বজনীন বিনিয়োগ তহবিল (পিআইএফ) ৮৫ শতাংশ শেয়ার কেনার পর নিউক্যাসল ইউনাইটেডই বিশ্বের সবচেয়ে ধনী মালিকানাধীন ফুটবল ক্লাব। দলটি এর পর থেকে বেশ ভালো করছে। এ বছরই তারা জিতেছে ইংলিশ লিগ কাপ (কারাবাও কাপ নামে পরিচিত), যা শীর্ষ স্তরের ফুটবলে ৭০ বছরের মধ্যে তাদের প্রথম শিরোপা। ২০২৩–২৪ মৌসুমের পর এবারও চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা ৯৮ বছর ধরে অধরাই রয়ে গেছে। ১৯২৬–২৭ মৌসুমের পর আর কখনো লিগে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি নিউক্যাসল।

জেনোয়া [১০১ বছর]

জেনোয়ার বর্তমান দল

সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে লিগ শিরোপা জিততে না পারার অপেক্ষাটা সবচেয়ে বেশি জেনোয়ার। ইতালির এই ক্লাব একসময় ক্রিকেট ও অ্যাথলেটিকসের জন্য বিখ্যাত ছিল। ফুটবলে এসেছে আরও পরে। জেনোয়াই ইতালির সবচেয়ে পুরোনো ক্লাব (১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত), যারা এখনো টিকে আছে। কিন্তু লিগ শিরোপা জয়ের স্মৃতিও অনেক পুরোনো—১০১ বছর!

