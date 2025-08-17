বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের রুখে দিল এফএ কাপ চ্যাম্পিয়নরা

দুই দলের নামের আগেই ‘চ্যাম্পিয়ন’ শব্দটা ব্যবহার করা যায়। চেলসি ক্লাব বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর ক্রিস্টাল প্যালেস চ্যাম্পিয়ন এফএ কাপ ও কমিউনিটি শিল্ডের।
আজ রোববার প্রিমিয়ার লিগে নতুন মৌসুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচে একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল তারা। কিন্তু এই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জিততে পারেনি কোনো দলই। আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণে জমে ওঠা ম্যাচটি শেষ হয়েছে গোলশূন্য সমতায়।
চেলসির মাঠ স্টামফোর্ড ব্রিজে এদিন স্বগাতিকদেরই দাপট ছিল বেশি। বল দখল, আক্রমণ ও সুযোগ তৈরিতে এগিয়ে ছিল তারাই। কিন্তু ৭২ শতাংশ বলের দখল রেখে ১৯টি শট নিয়েও গোলের দেখা পায়নি চেলসি। অন্য দিকে ২৮ শতাংশ বলের দখল রাখা প্যালেসও ১২টি শট নিয়ে পায়নি গোলের দেখা। ফলে শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই মাঠ ছাড়তে হয়েছে দুই দলকে।
আজ আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণে শুরু থেকেই জমে উঠে ম্যাচ। বল দখলে চেলসি এগিয়ে থাকলেও সুযোগ তৈরিতে স্বাগতিকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে প্যালেস। এমনকি ম্যাচের ১৪ মিনিটে দুর্দান্ত এক ফ্রি-কিকে প্যালেসকে এগিয়েও দেন এজে। কিন্তু একটু পরই ভিএআর যাচাইয়ের পর বিতর্কিতভাবে বাতিল হয়ে যায় সে গোল।
গোল বাতিলের ব্যাখ্যায় প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষ জানায়, ফ্রি কিক নেওয়ার সময় প্যালেসের একজন খেলোয়াড় মানব-প্রাচীরের খুব কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী, মানব-প্রাচীরের পাশে থাকা খেলোয়াড়কে কমপক্ষে ১ মিটার দূরে থাকতে হয়।
যেহেতু সে নিয়ম মানা হয়নি, তাই রেফারি ভিএআর যাচাই করে বাতিল করে দেন গোল এবং ইনডিরেক্ট ফ্রি কিক দেন প্রতিপক্ষকে। এই যাত্রায় গোল না হলেও হাল ছাড়েনি কোনো দল। উভয় পক্ষই মরিয়া চেষ্টা করেছে গোল আদায়ের। কয়েকবার কাছাকাছিও পৌঁছে গিয়েছিল তারা। যদিও বিরতির আগে গোলের দেখা পায়নি কোনো দলই।
বিরতির পরও দেখা মেলে একই চিত্রের। এই অর্ধেও চেলসি আধিপত্য বিস্তার করে খেলেছে। কিন্তু যথারীতি মেলেনি কাঙ্ক্ষিত গোলটি। একপর্যায়ে চেলসি কোচ এনজো মারেসকা ব্রাজিলিয়ান তরুণ এস্তেভাওসহ একাধিক বদলি খেলোয়াড় মাঠে নামান। কিন্তু তাতেও বদলায়নি ভাগ্য। শেষ দিকে একেবারে সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেন আন্দ্রেই সান্তোস। যার ফলে জয়হীন থেকেই মাঠ ছাড়তে হয়েছে চেলসিকে