এমবাপ্পে-ভিনিসিয়ুসের গোল উদযাপন
ফুটবল

এমবাপ্পে–ভিনিসিয়ুসের ঝড়, রিয়ালের টানা দ্বিতীয় জয়

খেলা ডেস্ক

ওভিয়েদো ০ : ৩ রিয়াল মাদ্রিদ

কিলিয়ান এমবাপ্পের জোড়া গোল, শেষ মুহূর্তে গোল করলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়রও। এই মৌসুমে লা লিগায় প্রমোশন পাওয়া ওভিয়েদোর মাঠে তাই জিতে মোটেও কষ্ট হলো না রিয়াল মাদ্রিদের। জয়ের ব্যবধান ৩–০। নতুন মৌসুমে লিগে দুই ম্যাচ খেলে রিয়ালের এটি দ্বিতীয় জয়।  

প্রথম ম্যাচে ওসাসুনাকে ১–০ গোলে হারিয়েছিল মাদ্রিদ। দ্বিতীয় ম্যাচে এসে পরীক্ষাটা ছিল একটু অন্যরকম—প্রতিপক্ষ কিছুটা অচেনা, খেলতেও হবে প্রায় অচেনা মাঠেই। সেই পরীক্ষায়ও দারুণভাবে উতরে গেল জাবি আলোনসোর দল।

শুরুর একাদশে আজ আলোনসো বড় চমক দেখিয়েছেন। ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে বসিয়ে রাখা হলো বেঞ্চে,  বাঁ দিকে নামানো হলো ফর্মহীন রদ্রিগোকে। ডান দিকে আরও বড় চমক—মাত্র আঠারো বছর বয়সী ফ্রাংকো মাস্তানতুয়োনো প্রথমবারের মতো রিয়ালের হয়ে শুরুর একাদশে নামলেন, গত ম্যাচে খেলা ব্রাহিম দিয়াজের বদলে।

প্রথমার্ধে রদ্রিগো ছিলেন চোখে পড়ার মতো। বারবার ভেঙেছেন ওভিয়েদোর রক্ষণ দেয়াল। স্বাগতিকেরা ভরসা রেখেছিল মূলত পাল্টা আক্রমণে। তাতে লাভ হয়নি খুব একটা।

গোলের পর এমবাপ্পে

বল দখলে আধিপত্য ছিল মাদ্রিদের। চাপও তৈরি করছিল নিয়মিত। কিন্তু একেবারে গোল মুখে গিয়ে আটকে যাচ্ছিল আক্রমন। অবশেষে ৩৭ মিনিটে অপেক্ষার অবসান। দারুণ এক ট্যাকলে বল কেড়ে নেন চুয়ামেনি। এরপর পান আরদা গুলের। তাঁর কাছ থেকে এমবাপ্পে। চমৎকার টার্ন নিয়ে ফরাসি স্ট্রাইকার নিচু শটে জালের কোণে জড়িয়ে দিলেন বল।

দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা ধীর লাগছিল মাদ্রিদকে। কয়েকজন খেলোয়াড়কে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। সুযোগ বুঝে ওভিয়েদো চাপ তৈরি করতে শুরু করল। তবে এর আগেই ম্যাচ শেষ করে দিলেন এমবাপ্পে–ভিনিসিয়ুস জুটি। বদলি নেমে দুর্দান্ত প্রেসে বল কাড়লেন ভিনিসিয়ুস, বাড়ালেন এমবাপ্পেকে। ফরাসি তারকা ঠিকঠাক জায়গা খুঁজে নিয়ে করলেন ম্যাচে নিজের দ্বিতীয় গোল। ম্যাচের তখন ৮৩ মিনিট।

ভিনিসিয়ুসের গোল উদযাপন

যোগ হওয়া সময়ে ম্যাচের সেরা মুহূর্তটা উপহার দিলেন ভিনিসিয়ুস। বল নিয়ে একা দৌড়ে ডিফেন্স চিরে ঢুকে দুর্দান্ত শটে কাঁপিয়ে দিলেন ওভিয়েদোর জাল, ৩–০। 

পরপর দুই হার দিয়ে মৌসুম শুরু করা ওভিয়েদো পরের ম্যাচে মুখোমুখি হবে রিয়াল সোসিয়েদাদের। অন্যদিকে রিয়াল মাদ্রিদের পরের ম্যাচ আগামী ৩০ আগস্ট, সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে তাদের প্রতিপক্ষ মায়োর্কা।

