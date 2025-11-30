জাভেদ ওমরের দল প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি হারিয়েছে ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটিকে
ফুটবল

ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল

দল নিয়ে এসে ৭ গোলে জিতলেন ক্রিকেটার জাভেদ ওমর

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার হিসেবেই তাঁর পরিচিতি। তবে এবার ফুটবল কোচের তকমাও পেলেন জাভেদ ওমর। ইস্পাহানি-প্রথম আলো তৃতীয় আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের ঢাকা অঞ্চলের তৃতীয় দিনের শেষ ম্যাচে বড় আকর্ষণ ছিলেন তিনিই। সাভারের বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাঠে তাঁর দল প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি ৭-২ গোলে ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশকে উড়িয়ে শুভসূচনা করেছে এবারের টুর্নামেন্টে।

৯ গোলের রোমাঞ্চকর ম্যাচে একাই ৪ গোল করে ম্যাচসেরা হয়েছেন পার্থ ঘোষ। তবে আলোচনার কেন্দ্রে ছিলেন প্রেসিডেন্সির কোচ জাভেদ ওমর। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পরিচালক হিসেবে যোগ দেন দেড় বছর আগে। এবার ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় টুর্নামেন্টে হয়েছেন দলের কোচ। মাঠে ফুটবলারদের উদ্বুদ্ধ করা, নির্দেশনা দেওয়া, সব মিলিয়ে ফুটবল কোচ হিসেবে যেন নতুন এক পরিচয়ে পরিচিত হলেন জাভেদ।

পুরস্কার মঞ্চে জাভেদ বলেন, ‘আমি খেলাপাগল মানুষ। ফুটবল আমার অনেক পছন্দের খেলা। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব মাঠ না থাকলেও বড় ব্যবধানে জয়ের কৃতিত্ব পুরোপুরি আমার খেলোয়াড়দের। ওরা দারুণ খেলেছে। প্রতিপক্ষও ভালো খেলেছে।’

প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির কোচ সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার জাভেদ ওমর (ডানে) ও জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও গোলরক্ষক বিপ্লব ভট্টাচার্য।

দিনের প্রথম ম্যাচে নজর কাড়ে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি (আইইউবিএটি)। শুরুতে গোল খেয়ে পিছিয়ে থেকেও অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪-১ গোলে হারায় তারা। ১১ মিনিটেই এগিয়ে যায় অতীশ দীপঙ্কর। শুভ দে কর্নার পতাকার কাছ থেকে কঠিন কোণ থেকে ক্রস করেন, যা গোলকিপারের মাথার ওপর দিয়ে জালে ঢোকে।

জাতীয় দলের সাবেক গোলরক্ষক বিপ্লব ভট্টাচার্যের কাছ থেকে ম্যাচসেরার পুরস্কার নিচ্ছেন ন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজির (আইইউবিএটি) নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড ওমর ওয়াজিরি মনসুর

কিন্তু গোল খাওয়ার পরই ঘুম ভাঙে আইইউবিএটির। দলে থাকা তিন বিদেশি শিক্ষার্থীর দুজন নাইজেরিয়ার, একজন দক্ষিণ কোরিয়ার। তাঁরা খেলায় গতি আনেন। মাত্র ১৯ বছরের তরুণ নাইজেরিয়ার ফরোয়ার্ড ওমর ওয়াজিরি মনসুরের আক্রমণ সামলাতে হিমশিম খেয়েছে অতীশ দীপঙ্করের রক্ষণভাগ। তবে গোল পেতে দেরি হয়। আইইউবিএটির সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ান অতীশের গোলকিপার আরাফাত হোসাইন।

শেষ পর্যন্ত আইইউবিএটি গোল পায় ৪৯ মিনিটে। বক্সের বাইরে থেকে ওমর ওয়াজিরির বাঁ পায়ের দুরন্ত শটে আসে সমতা (১-১)। ম্যাচের মোড় সেখানেই ঘুরে যায়। ৫২ মিনিটে আরেক নাইজেরিয়ান নাসির হুসাইনি পেনাল্টি থেকে গোল করেন। ওমর করেন দলের তৃতীয় ও নিজের দ্বিতীয় গোল, চতুর্থ গোলটি মিরাজ আহমেদের।

২ গোল করে ম্যাচসেরা ওমর বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য এখন পরের ম্যাচ জিতে গ্রুপ ফাইনালে ওঠা। তারপর ফাইনালে গিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া।’ গতকাল ড্যাফোডিলের হয়ে নাইজেরিয়ার শিক্ষার্থী আবু বক্কর একাই ৫ গোল করেছিলেন। দুই দিনে দুই নাইজেরিয়ার শিক্ষার্থীর ঝলক দেখলেন দর্শক।

সাবেক জাতীয় অ্যাথলেট ও ভারোত্তোলক খুরশিদা আক্তার খুশি আইইউবিএটির কোচ হিসেবে মাঠে ছিলেন বেশ তৎপর। এই প্রথম ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল দেখল একজন নারী কোচ। যদিও টুর্নামেন্টের প্রথম আসরে এক ম্যাচে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত কোচ ছিলেন সাবেক জাতীয় ভারোত্তোলক মোল্লা সাবিরা সুলতানা।

ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির গোল উদ্‌যাপন

টুর্নামেন্টের প্রথম আসরের রানার্সআপ ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি পিছিয়ে থেকেও ৬-২ গোলের বড় জয় পেয়েছে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে শুরুতে ২ গোল হজম করে ধাক্কা খাওয়া ফারইস্ট ধীরে ধীরে খেলার নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং শেষ পর্যন্ত ৬টি গোল করে ম্যাচ একচেটিয়া করে ফেলে। হ্যাটট্রিক করে ম্যাচসেরা হয়েছেন আল আমিন। তাঁর লক্ষ্য এবার পরিষ্কার, ‘আগের দুবার পারিনি। এবার আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে এসেছি।’

ফারইস্ট দলে ছিলেন বাংলাদেশ ফুটবল লিগের খেলোয়াড় ফকিরেরপুল ইয়ংমেনসের স্বাধীন হোসেন, ঢাকা আবাহনীর আসাদুল মোল্লা, পুলিশ এফসির এম এস বাবলু, ব্রাদার্স ইউনিয়নের মেরাজ প্রধান। যাঁদের অভিজ্ঞতা দলের শক্তি বাড়িয়েছে। ছিলেন প্রথম বিভাগে খেলা কয়েকজনও।

ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির জয় উদ্‌যাপন

তিনটি ম্যাচেই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও গোলরক্ষক বিপ্লব ভট্টাচার্য। সঙ্গে ছিলেন ফারইস্টের রেজিস্ট্রার ও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ড. মনজুর-ই-খুদা-তরফদার, জাভেদ ওমর ও সাবেক জাতীয় অ্যাথলেট খুরশিদা আক্তার খুশি।

