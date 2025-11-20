মেসি ও রোনালদো
মেসি ও রোনালদো
ফুটবল

পর্তুগালের হয়ে রেকর্ড ১৭,৯২৬ মিনিট মাঠে ছিলেন রোনালদো, মেসি কত

খেলা ডেস্ক

ফুটবলের ছোট–বড় বেশির ভাগ পরিসংখ্যানেই একচ্ছত্র দাপট প্রতিষ্ঠা করেছেন লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। কোথাও রোনালদো শীর্ষে, আবার কোথাও মেসি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবচেয়ে বেশি মিনিট মাঠে থাকার রেকর্ডেও শীর্ষ দুটি স্থান এই দুজনের। রোনালদো শীর্ষে, মেসি দুইয়ে।  

পর্তুগালের হয়ে রোনালদো এখন পর্যন্ত খেলেছেন ২২৬ ম্যাচ, যা ম্যাচ খেলার সর্বোচ্চ রেকর্ডও বটে। এই ম্যাচগুলোয় সব মিলিয়ে রোনালদো মাঠে ছিলেন ১৭ হাজার ৯২৬ মিনিট। দ্বিতীয় স্থানে থাকা লিওনেল মেসির চেয়ে ১৭৮৭ মিনিট বেশি মাঠে ছিলেন ‘সিআর সেভেন’। মেসি তাঁর ১৯৬ ম্যাচে সব মিলিয়ে মাঠে ছিলেন ১৬ হাজার ১৩৯ মিনিট।

মেসি–রোনালদোর পর এই তালিকার তৃতীয় নামটা একটু অপ্রত্যাশিত এবং অচেনা মনে হতে পারে। নামটি মাইনুর ফিগুয়েরোয়া। হন্ডুরাসের এই ডিফেন্ডার ২০০৩ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ১৯ বছর জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন। যেখানে তিনি সব মিলিয়ে খেলেছেন ১৮১ ম্যাচ, মাঠে কাটিয়েছেন ১৫ হাজার ৭৭০ মিনিট। দীর্ঘ এই ক্যারিয়ারে অবশ্য কোনা সাফল্য পাননি এই ফুটবলার।

Also read:৬ষ্ঠ বিশ্বকাপ—রেকর্ডের সামনে মেসি–রোনালদো

এই তালিকার পরের দুটি নাম আবার বেশ পরিচিত। ইতালির কিংবদন্তি গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি বুফন আছেন এই তালিকার চারে। ১৭৬ ম্যাচ খেলে যিনি সব মিলিয়ে মাঠে ছিলেন ১৫ হাজার ২৯৫ মিনিট। শীর্ষ দশে থাকা একমাত্র গোলরক্ষকও বুফন।

বুফনের পর এই তালিকায় থাকা ৫ নম্বর নামটাও এক কিংবদন্তির। ক্রোয়েশিয়ার ব্যালন ডি’অরজয়ী তারকা লুকা মদরিচ। ২০১৮ বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়াকে ফাইনালে নিয়ে যাওয়া মদরিচ ম্যাচ সংখ্যার দিক থেকে মেসির ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছেন।

সব মিলিয়ে ১৯৪টি ম্যাচ খেলা মদরিচ মাঠে ছিলেন ১৫ হাজার ১৭৩ মিনিট। শীর্ষ পাঁচের মধ্যে রোনালদো, মেসি এবং মদরিচ এখনো সক্রিয় আছেন। ফলে তাঁদের মাঠের থাকার সময় সামনে আরও বাড়বে।

Also read:১ হাজার গোল ছোঁয়ার অপেক্ষায় রোনালদো, রোনালদোকে ছোঁয়ার অপেক্ষায় মেসি

এই তালিকায় শীর্ষ দশে আরও যাঁরা আছেন, তাঁরা হলেন ক্লদিও সুয়ারেজ (১৫,০৭২ মিনিট), দিয়েগো গডিন (১৩,৮৭৩ মিনিট), সের্হিও রামোস (১৩,৭৩৯ মিনিট), অ্যালেক্সিস সানচেজ (১৩,৭৩৩ মিনিট) এবং ভিতালিয়স আস্তাফিয়েভস (১৩,৬৫১ মিনিট)।

আরও পড়ুন