বেনিনের প্রথম জয়ের রাতে ওসিমেনদের ‘প্রতিশোধ’

আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের (আফকন) শনিবার ছিল দুটি গ্রুপের চারটি ম্যাচ। এর মধ্যে ‘সি’ গ্রুপের উগান্ডা-তানজানিয়া ও ‘ডি’ গ্রুপের সেনেগাল-ডিআর কঙ্গো ম্যাচ ১-১ সমতায় ড্র হয়েছে। তবে বতসোয়ানার বিপক্ষে বেনিন আর তিউনিসিয়ার বিপক্ষে নাইজেরিয়া জয় পেয়েছে।
মিসরের পর দ্বিতীয় দল হিসেবে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের (আফকন) শেষ ষোলোয় উঠেছে নাইজেরিয়া। শনিবার রাতে ‘সি’ গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে নাইজেরিয়া ৩-২ গোলে হারিয়েছে তিউনিসিয়াকে। নাইজেরিয়ার হয়ে গোল করেছেন ভিক্টর ওসিমেন, উইলফ্রেড এনদিদি ও আলেমোলা লুকমান।
৪৪, ৫০ ও ৬৭ মিনিটে টানা তিন গোল করে নাইজেরিয়া যখন জয় নিয়ে অনেকটাই নির্ভার, তখনই ধাক্কা দিয়েছে তিউনিসিয়া। ৭৪ মিনিটে হেডে মুনতাসার তালবি আর ৮৭ মিনিটে আলী আবদি পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতার সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলেন।
তবে শেষ দিকে রক্ষণদৃঢ়তায় জয় নিয়েই মাঠ ছেড়েছে নাইজেরিয়া। যে জয় তিনবারের আফকন চ্যাম্পিয়নদের ‘প্রতিশোধের’ স্বাদও দিয়েছে। ২০২১ আফকনে এই তিউনিসিয়ার কাছে হেরে বিদায় নিতে হয়েছিল নাইজেরিয়াকে।
এবার অবশ্য হেরে যাওয়া তিউনিসিয়া এখনো বিদায় নেয়নি। প্রথম ম্যাচে উগান্ডার বিপক্ষে পাওয়া ৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে আছে তারা। ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে নাইজেরিয়া। দুই ম্যাচে ১ পয়েন্ট করে নিয়ে তিন ও চারে তানজানিয়া ও উগান্ডা।
জিতলে নকআউটের টিকিট—এমন সমীকরণ নিয়ে তানজিয়ের মুখোমুখি হয়েছিল সেনেগাল-ডিআর কঙ্গো। গোলহীন প্রথমার্ধ শেষে ৬১ মিনিটে ডিআর কঙ্গো এগিয়ে যায় রিয়াল বেতিস ফরোয়ার্ড সেদ্রিক বাকামবুর গোলে। তবে ৮ মিনিট পরই সেনেগালকে সমতায় ফেরান সাদিও মানে।
শেষ পর্যন্ত ১-১ সমতায় পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছেড়েছে দুই দল। ‘ডি’ গ্রুপে সেনেগাল ও ডিআর কঙ্গো দুই দলের পয়েন্টই ৪ করে। বেনিন ৩ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে। টানা দুই ম্যাচ হেরে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়েছে বতসোয়ানার।
এবারসহ পঞ্চমবার আফকনে খেলছে বেনিন। গতকালের আগপর্যন্ত খেলেছে ১৪টি ম্যাচ। কিন্তু কোনো ম্যাচেই দলটির জয় ছিল না। সেই বেনিন অবশেষে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে জয়ের দেখা পেয়েছে। ‘ডি’ গ্রুপের ম্যাচে ইয়োহান রোচের গোলে বতসোয়ানাকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়েছে বেনিন।
২০১৯ আসরে বেনিন আফকনের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছিল। সে বার গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচই ড্র করে তৃতীয় স্থানধারী দলগুলোর একটি হয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছিল। এরপর মরক্কোকে টাইব্রেকারে হারিয়ে জায়গা করে নেয় শেষ আটে। এবার শেষ ষোলোয় ওঠা এখনো নিশ্চিত না হলেও প্রথম জয়ের সান্ত্বনা অন্তত পেয়ে গেছে বেনিন।