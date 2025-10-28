আলোনসোর সঙ্গে সম্পর্কে ফাটল, রিয়াল ছাড়ার হুমকি ভিনিসিয়ুসের

চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ১৩ ম্যাচ খেলেছে রিয়াল মাদ্রিদ। এর মধ্যে মাত্র ৩ ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট খেলার সুযোগ পেয়েছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। নিজের পছন্দমতো খেলার সময় না পাওয়ায় আগে থেকেই বেশ বিরক্ত ছিলেন ভিনি, এ নিয়ে প্রকাশ করেছিলেন ক্ষোভও। ইউরোপিয়ান সংবাদমাধ্যমগুলোতেও বিষয়টি নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে।
তবে গত রোববার সর্বশেষ ‘এল ক্লাসিকো’য় সব উত্তেজনা যেন সীমা ছাড়িয়েছে। বার্সেলোনার বিপক্ষে ৭২ মিনিটে বদলি হয়ে মাঠ ছাড়ার পর নিজের হতাশা আড়াল করতে পারেননি ভিনিসিয়ুস। বেশ ক্ষিপ্ত হয়েই মাঠ ছাড়েন তিনি। ম্যাচের পর এই ঘটনা এখন রিয়াল শিবিরে আলোচনার কেন্দ্রে। যদিও এই ঘটনায় ভিনিসিয়ুসকে কোনো শাস্তি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রিয়াল কর্তৃপক্ষ।
সংবাদমাধ্যম ইএসপিএনের খবর, ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুস ও কোচ জাবি আলোনসোর সম্পর্ক এখন বেশ খারাপের দিকে। ক্লাসিকোতে বদলি হিসেবে তুলে নেওয়ার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশের পর সম্পর্কের টানাপোড়েন আরও স্পষ্ট হয়েছে বলে ইএসপিএনকে জানিয়েছে ক্লাবের ঘনিষ্ঠ সূত্র। মৌসুমের শুরু থেকেই একের পর এক ম্যাচে ভিনিসিয়ুসকে শুরুর একাদশের বাইরে রেখেছিলেন আলোনসো। স্বাভাবিকভাবেই দলের অন্যতম সেরা তারকার কোচের এই সিদ্ধান্ত পছন্ত হয়নি, যার চূড়ান্ত বিস্ফোরণ দেখা গেছে বার্সার বিপক্ষে ম্যাচে।
সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে বার্সার বিপক্ষে ম্যাচ শেষ হওয়ার প্রায় আধঘণ্টা আগে রদ্রিগোকে নামিয়ে তুলে নেওয়া হয় ভিনিসিয়ুসকে। তখন রিয়াল ২-১ গোলে এগিয়ে। বদলি হওয়ার সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ ভিনি মাঠ ছাড়ার সময় বলেন, ‘সব সময় আমি! আমি দল ছাড়ছি! আমি গেলে যদি ভালো হয়, আমি যাচ্ছি।’ এরপর বেঞ্চে না বসে সরাসরি টানেল ধরে চলে যান। যদিও পরে আবার ফিরে এসেছেন।
সূত্রের বরাত দিয়ে ইএসপিএন জানিয়েছে, ভিনিসিয়ুসের ঘনিষ্ঠরা মনে করেন আলোনসো আসলে এই ফরোয়ার্ডকে পছন্দ করেন না। রিয়ালের সঙ্গে ২০২৭ সাল পর্যন্ত ভিনিসিয়ুসের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ থাকলেও এর মধ্যে নতুন চুক্তির গুঞ্জন উঠেছে এবং সেই প্রক্রিয়া থেমে আছে।
ইএসপিএন আরও জানিয়েছে, আলোনসো ও ভিনিসিয়ুসের সম্পর্ক পুরোপুরি ভেঙে না পড়লেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভিনিসিয়ুস এ বিষয়টি নিয়ে সতীর্থদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং এরপর আলোনসোর সঙ্গে সরাসরি দেখা করবেন।
ক্লাসিকো জয়ের পর খেলোয়াড়দের দু’দিন বিশ্রাম দিয়েছে রিয়াল। বুধবার থেকে তারা আবার অনুশীলনে ফিরবে। ম্যাচ শেষ সংবাদ সম্মেলনে আলোনসো বলেন, তিনি ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে কথা বলবেন।
আলোনসোর ভাষায়, ‘আমি ম্যাচের ইতিবাচক দিকগুলোর ওপরই মনোযোগ দিতে চাই, ভিনিরও ভালো কিছু মুহূর্ত ছিল। ওর প্রতিক্রিয়া নিয়ে অবশ্যই কথা হবে, তবে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো থেকে মনোযোগ সরাতে চাই না।’