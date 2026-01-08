কোচ বদলেও ফল বদলায়নি চেলসি–ইউনাইটেডের

টানা চার ম্যাচে জয়হীন থাকার হতাশায় কদিন আগে এনজো মারেসকাকে কোচ পদ থেকে সরিয়ে দেয় চেলসি। তাঁর বদলে কোচ হিসেবে এসেছেন ৪১ বছর বয়সী লিয়াম রোজনিয়র। কিন্তু কোচ বদলেও ভাগ্য বদলায়নি চেলসির। গতকাল রাতে ফুলহামের মাঠে ২-১ গোলে হেরেছে তারা। এটি প্রিমিয়ার লিগে সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচে তাদের দ্বিতীয় হার।
ব্যর্থতার বৃত্তে ঘুরপাক খাওয়া ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডও কদিন আগে কোচ পদ থেকে ছাঁটাই করে রুবেন আমোরিমকে। কিন্তু কোচ বিদায় করেও ফল বদলাতে পারেনি তারাও। গতকাল রাতে বার্নলির মাঠে ২-২ গোলে ড্র করে ইউনাইটেড।
চেলসি ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হতাশার রাতে খুশি হতে পারেনি ম্যানচেস্টার সিটিও। ঘরের মাঠে ব্রাইটনের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে তারাও। সব মিলিয়ে গতকাল রাতটা প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষ দলগুলোর জন্য বেশ হতাশারই ছিল।
মারেসকার বিদায়ের পর চেলসির দায়িত্ব নিয়েই ফুলহামের মাঠে যেতে হয় রোজনিয়রকে। তবে দলের সঙ্গে প্রথমবার ভ্রমণে গিয়ে স্ট্যান্ডে বসে হারের সাক্ষী হতে হলো এই কোচকে।
অবশ্য ম্যাচের বেশির ভাগ সময় ১০ জন নিয়ে খেলতে হয় চেলসিকে। কারণ, ২২ মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ডিফেন্ডার মার্ক কুকুরেয়া। চেলসি এ মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে ৫টি লাল কার্ড দেখেছে। এর আগে মাত্র একবারই (২০০৭-০৮ মৌসুমে) এর চেয়ে বেশি (৬) লাল কার্ড দেখেছিল দলটি।
একজন কম নিয়ে খেলা চেলসি পিছিয়ে পড়ে ম্যাচের ৫২ মিনিটে। ফুলহামের হয়ে প্রথম গোলটি করেন রাউল হিমিনেজ। তবে ৭২ মিনিটে গোল করে চেলসিকে সমতায় ফেরান লিয়াম দালেপ। তবু শেষ রক্ষা হয়নি।
৮১ মিনিটে ফুলহামের হ্যারি উইলসনের গোলে নিশ্চিত হয় চেলসির হার। এই হারের পর ২১ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের আটে নেমে গেছে চেলসি। এখন দলকে দুরবস্থা থেকে টেনে তোলার চ্যালেঞ্জ নিতে হবে নতুন কোচ রোজনিয়রকে।
ইউনাটেডে এখন অন্তর্বর্তীকালীন কোচ ডানকান ফ্লোচার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। তবে আমোরিম–পরবর্তী যুগও ইউনাইটেড শুরু করল হতাশা দিয়ে। ঘরের মাঠে ম্যাচের ১৩ মিনিটে ইউনাইটেডের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় বার্নলি। লিড নিয়েই বিরতিতে যায় স্বাগতিকেরা।
ম্যাচের ৫০ ও ৬০ মিনিটে জোড়া গোল করে ইউনাইটেডকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন বেঞ্জামিন সেসকো। কিন্তু ৬৬ মিনিটে জায়দন আন্থনির গোলে সমতায় ফেরে বার্নলি। শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে হয় দুই দলকে। এই ড্রয়ের পর ২১ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের সাতে ইউনাইটেড।
ব্রাইটনের বিপক্ষে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ১-১ গোলে ড্র করে ম্যানচেস্টার সিটি। ৪১ মিনিটে আর্লিং হলান্ডের পেনাল্টি গোলে এগিয়ে যায় সিটি। কিন্তু কাওরো মিতোমা ৬০ মিনিটে ম্যাচে ফেরান ব্রাইটনকে। এরপর চেষ্টা করেও আর লিড নিতে পারেনি সিটি। এই ড্রয়ে টেবিলে দ্বিতীয় সিটির পয়েন্ট ২১ ম্যাচে ৪৩।
ড্রয়ের ফলে প্রিমিয়ার লিগে পেপ গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে এখনো অপরাজিত ব্রাইটনের কোচ ফাবিয়ান হুরৎসেলার। এই প্রতিযোগিতায় গার্দিওলার দলের বিপক্ষে চার ম্যাচে মুখোমুখি হয়ে হুরৎসেলার দল ২টিতে জিতেছে এবং অন্য দুই ম্যাচে ড্র করেছে। এর মধ্য দিয়ে ইতিহাসও গড়েছেন এই কোচ। গার্দিওলার বিপক্ষে শীর্ষ লিগে নিজের প্রথম চারটি ম্যাচেই হার এড়ানো প্রথম কোচ তিনি।
প্রিমিয়ার লিগে আজ রাত দুইটায় গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হবে আর্সেনাল ও লিভারপুল। এর আগে প্রথম লেগে লিভারপুলের মাঠে ১-০ গোলে হেরেছিল আর্সেনাল।