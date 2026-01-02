ফরাসি ফুটবলার তাহিরিস মুসা দস সান্তোস
নববর্ষের রাতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাসপাতালে ফরাসি ফুটবলার

খেলা ডেস্ক

সুইজারল্যান্ডের ক্রানস-মন্টানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন ফরাসি ফুটবলার তাহিরিস মুসা দস সান্তোস। ১৯ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় এখন জার্মানির একটি হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি আছেন। তাহিরিসের এজেন্ট জানিয়েছেন, তাঁর ট্রান্সপ্ল্যান্ট দরকার হতে পারে।

গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে নববর্ষ উদ্‌যাপনে সুইজারল্যান্ডের স্কি রিসোর্ট গিয়েছিলেন তাহিরিস। সেখানকার একটি পানশালায় আগুনের সূত্রপাত হয়ে রিসোর্টে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্তত ৪০ জন মারা গেছেন, আহত হয়েছে ১০০–এর বেশি।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএসের খবরে বলা হয়, লিগ আঁর ক্লাব মেটজে খেলা তাহিরিস অগ্নিকাণ্ডের সময় ‘লে কনস্টেলেশন’ নামের একটি পানশালায় ছিলেন। ঘটনার এক দিন পর তাঁর এজেন্ট ক্রিস্টোফ হুটো জানিয়েছেন, ফ্রান্সের এই খেলোয়াড়কে জার্মানির একটি বার্ন ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়েছে।

তাহিরিসের মা–বাবার কাছ থেকে চিকিৎসার সর্বশেষ তথ্য জেনে হুটো সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘ভালো খবর হচ্ছে প্রাথমিকভাবে তাঁকে ভেন্টিলেটরে রাখার কথা ভাবা হলেও শেষ পর্যন্ত তার দরকার হয়নি। এর অর্থ হচ্ছে তাহিরিসের ফুসফুসের কার্যক্ষমতা যথেষ্ট ফিরে এসেছে এবং তাঁকে লাইফ সাপোর্টে রাখার প্রয়োজন পড়েনি, তবে এখনই কোনো চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করার সময় আসেনি।’

বিস্ফোরণের পর ক্রানস-মন্টানার স্কি রিসোর্ট ‘লা কনস্টেলেশন’ ঘিরে রেখেছে পুলিশ। ছবি: ১ জানুয়ারি ২০২৬

হুটো জানান, অগ্নিকাণ্ডের সময় তাহিরিসের সঙ্গে তাঁর প্রেমিকা ও বন্ধুরা ছিলেন। এর মধ্যে তাঁর প্রেমিকার অবস্থা গুরুতর। তাহিরিসের পরবর্তী চিকিৎসা নিয়ে হুটো বলেন, ‘সম্ভবত তাঁর অস্ত্রোপচার বা ট্রান্সপ্ল্যান্টের প্রয়োজন হতে পারে। পরবর্তী সময় কী ঘটবে, তা জানার জন্য এখনো অনেক সময় বাকি। ফুটবলীয় বিষয়টি এখন গুরুত্বপূর্ণ নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সে যেন শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠে। শারীরিক যন্ত্রণার বাইরেও এখানে একটি সত্যিকারের মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রণা রয়েছে। সে নিজে এই ট্র্যাজেডির সাক্ষী।’

তাহিরিসের ক্লাব মেটস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সমর্থকদের প্রার্থনা করতে বলেছে।

