বোয়াটেংয়ের হ্যাটট্রিকে মোহামেডানের জয়, কিংসকে রুখে দিল ফর্টিস

ফেডারেশন কাপের নতুন মৌসুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ঢাকার কিংস অ্যারেনায় ফর্টিস এফসির সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস। একই দিন কুমিল্লায় ভাষাসৈনিক শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে স্যামুয়েল বোয়াটেংয়ের হ্যাটট্রিকে পুলিশ এফসিকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব।
গত মৌসুমে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে সর্বোচ্চ ২১ গোল করা বোয়াটেংকে রহমতগঞ্জ থেকে দলে ভিড়িয়েছে সাদা–কালোরা। সেবার এক ম্যাচে ডাবল হ্যাটট্রিকও করেছিলেন। তবে গতবার ফেডারেশন কাপে সেভাবে আলো ছড়াতে পারেননি। পুরো মৌসুমে করেন মাত্র তিন গোল। এবার এক ম্যাচেই তিন গোল করলেন মোহামেডানে খেলা ঘানার এই ফরোয়ার্ড।
কুমিল্লায় মোহামেডানের বিপক্ষে ম্যাচের ৯ম মিনিটেই এগিয়ে যায় পুলিশ। নতুন মৌসুমে নিজের প্রথম গোল করেন পুলিশের ডিফেন্ডার ইসা ফয়সাল। তবে বেশিক্ষণ এই লিড ধরে রাখতে পারেনি পুলিশ। ১১ মিনিটে মোহামেডানকে সমতায় ফেরান বোয়াটেং।
৩০ মিনিটে দ্বিতীয় গোল হজম করে আবার পিছিয়ে পড়ে মোহামেডান। ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার দানিলো কুইপাপা পুলিশকে এনে দেন উদ্যাপনের এই উপলক্ষ। ২-১ গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় পুলিশ। বিরতির পর ৪৭ মিনিটে বোয়াটেংয়ের গোলে স্বস্তি ফেরে স্বাগতিক শিবিরে।
স্কোরলাইন ২-২ হওয়ার পর লড়াই আরও জমে ওঠে। জয়সূচক গোলের জন্য মরিয়া হয়ে আক্রমণ চালায় মোহামেডান। শেষ পর্যন্ত ৭৩ মিনিটে সেই কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখাও পায় স্বাগতিকরা; নিজের হ্যাটট্রিক পূরণের পাশাপাশি মোহামেডানকে তৃতীয় গোলটি উপহার দেন বোয়াটেং।
নিজেদের মাঠে এগিয়ে থেকেও ড্র নিয়ে মাঠ ছেড়েছে কিংস। ৪৭ মিনিটে রাকিব হোসেনের পাস থেকে স্বাগতিকদের এগিয়ে দেন দোরিয়েলতন গোমেজ। ফর্টিসের শ্রীলঙ্কান গোলকিপার সুজান পেরেরা বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েও বলের নাগাল পাননি। এই গোল হজম করা ছাড়া সুজান বাংলাদেশে নিজের অভিষেক ম্যাচটা দারুণ খেলেছেন। কখনো ফিস্ট, কখনো পাঞ্চ করে বিপদমুক্ত করেন দলকে।
এক গোল হজমের পর ফর্টিসের স্ট্রাইকার সাজ্জাদ হোসেন কিংস গোলকিপার মেহেদী হাসান শ্রাবণকে একা পেয়েও গোল করতে পারেননি। বল চলে যায় পোস্ট ঘেঁষে।
কিংসের নিয়মিত অধিনায়ক তপু বর্মণ চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার পর নেতৃত্বের বাহুবন্ধনী পরেন তারিক কাজী। যদিও দিনটা তাঁর জন্য সুখকর হয়নি। ৮৫ মিনিটে তারিক কাজীর আত্মঘাতী গোলে ম্যাচে সমতা ফেরে ফর্টিস।
এর আগে ৭৮ মিনিটে কিংসের ফয়সাল আহমেদকে ফেলে দেন ফর্টিসের মিডফিল্ডার নয়ন মিয়া। এ নিয়ে দুই পক্ষে উত্তেজনা তৈরি হলে মিনিট তিনেক খেলা বন্ধ থাকে। নয়নকে হলুদ কার্ড দেন রেফারি নাসির উদ্দিন। শেষ দিকে ফর্টিসের একটি গোল অফসাইডে কাটা পড়ে।
আজকের পর ফেডারেশন কাপে পড়বে লম্বা বিরতি। জাতীয় ফুটবল দলের এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ থাকায় ঘরোয়া ফুটবল প্রায় এক মাস বন্ধ থাকবে।
ফেডারেশন কাপ আবার শুরু হবে আগামী ২৪ অক্টোবর। সেদিন মাঠে নামবে টুর্নামেন্টের সর্বাধিক ১২ বারের চ্যাম্পিয়ন ও বর্তমান রানার্সআপ আবাহনী। তাদের প্রতিপক্ষ ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব। দ্বিতীয় ম্যাচে ব্রাদার্স ইউনিয়নের প্রতিপক্ষ রহমতগঞ্জ।
২৪ অক্টোবর দুই ম্যাচ হওয়ার পর জাতীয় দলের এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের জন্য আবার ফেডারেশন কাপে বিরতি পড়বে এক মাস সাত দিন। বিরতি শেষে ২ ডিসেম্বর মোহামেডান ও ফর্টিস এফসির ম্যাচ দিয়ে আবার মাঠে ফিরবে ফেডারেশন কাপ।