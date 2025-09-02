হামজাকে যে কারণে নেপাল ম্যাচে পাচ্ছে না বাংলাদেশ

গত শুক্রবার রাতে ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপে বার্মিংহাম সিটির বিপক্ষে লেস্টার সিটির ম্যাচে পায়ে চোট পান হামজা। এ কারণে ৭২ মিনিটে মাঠ ছাড়েন বাংলাদেশের এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার।
নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচে হামজা চৌধুরীকে পাওয়া যাবে কি না, এ নিয়ে কয়েক দিন ধরেই আলোচনা চলছে বাংলাদেশের ফুটবলে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) থেকে তাঁকে পেতে সর্বোচ্চ চেষ্টাই করা হয়েছে। কিন্তু হামজাকে ছাড়াই নেপালের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলতে হবে বাংলাদেশকে।
হামজার অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে আজ জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান প্রথম আলোকে বলেন, ‘লেস্টার শেষ পর্যন্ত চিন্তা করেই আমাদের এটা (হামজা আসছেন না) জানিয়েছে। হামজার এজেন্ট আমাকে বলেছেন, যেহেতু সে শেষ ম্যাচে একটু চোটে পড়েছিল, তাই তাঁরা নিজেরাই চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন।’
গত শুক্রবার রাতে ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপে বার্মিংহাম সিটির বিপক্ষে লেস্টার সিটির ম্যাচে চোট পান হামজা। বার্মিংহামের বিপক্ষে ২–০ গোলে জয়ের সে ম্যাচে পায়ে চোটের কারণে ৭২ মিনিটে মাঠ ছাড়েন লেস্টার সিটির এ ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। সেই চোট এবং পরবর্তী ম্যাচ বিবেচনায় হামজাকে নেপালে প্রীতি ম্যাচ খেলতে না যেতে নিরুৎসাহিত করেছে লেস্টার।
মূলত ঝুঁকি এড়াতেই লেস্টারের এমন সিদ্ধান্ত। আমের খানও তেমনই জানিয়েছেন, ‘১৩ তারিখে অক্সফোর্ড ইউনাইটেডের সঙ্গে লেস্টারের ম্যাচ আছে। ওই ম্যাচেও তাঁকে খেলানোর চিন্তা আছে লেস্টারের। চোট আর পরের ম্যাচ বিবেচনা করেই তারা নেপাল ম্যাচটা খেলতে নিরুৎসাহিত করেছে।’
এ বছর মার্চে ভারতের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচে বাংলাদেশ জার্সিতে অভিষেক হয় হামজার। এরপর দেশের হয়ে আরও দুই ম্যাচ খেলেছেন হামজা।
গতকাল বাংলাদেশ দলের তারকা ডিফেন্ডার তপু বর্মণের কণ্ঠেও হামজাকে নিয়ে আক্ষেপ ঝরেছে। হামজাকে ছাড়া নেপালের সঙ্গে টক্কর দেওয়া সহজ হবে না বলে জানান তপু, ‘হামজাকে ছাড়া খেলা কষ্টকর হবে। তবে আমরা মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের সামর্থ্যের চেয়ে বেশি দিতে হবে।’
নেপালের সঙ্গে ম্যাচ দুটি হবে ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর, কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে নেপালের অবস্থান ১৭৬তম, বাংলাদেশ ১৮৪তম। দুই দলই এশিয়ান কাপ বাছাই সামনে রেখে প্রীতি ম্যাচগুলো খেলবে।
নেপালে খেলা শেষে অক্টোবরে ‘হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে’ ম্যাচে হংকংয়ের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডের সেই ম্যাচ দুটি ৯ অক্টোবর ঢাকায়, ১৪ অক্টোবর হংকংয়ে।
এখন পর্যন্ত বাছাইপর্বে দুই ম্যাচ খেলে ১ পয়েন্ট বাংলাদেশের। অবস্থান তৃতীয়। সমান ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে হংকং। ৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে সিঙ্গাপুর। বাংলাদেশের সমান ১ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার একেবারে নিচে ভারত।