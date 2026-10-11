রোনালদোকে নভেম্বরেই দলে ফেরাতে চান পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি

এ যেন নিষেধাজ্ঞা শুরু হতে না হতেই শেষের বার্তা!
ডেনমার্কের বিপক্ষে ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা আগে জাতীয় দলের ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়ার ঘটনায় ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করার কথা জানিয়েছিল পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশন (এফপিএফ)। তবে নিষেধাজ্ঞা কত দিনের বা কত ম্যাচের, তা জানানো হয়নি। সংশ্লিষ্ট কমিটি এ নিয়ে কাজ করছে।
তবে নিষেধাজ্ঞার খবরের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাওয়া গেল ভিন্ন বার্তা। রোনালদোকে নভেম্বরেই জাতীয় দলে পেতে চান বলে জানিয়েছেন এফপিএফ সভাপতি পেদ্রো প্রোয়েন্সা। তাঁর মতে, পর্তুগিজ ফেডারেশনের সবাই চান, দ্রুতই যেন দলের সঙ্গে যোগ দেন অধিনায়ক।
শনিবার এএফ পোর্তোর নতুন মাঠ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রোয়েন্সা বলেন, ‘আমরা সবাই অধিনায়ককে ফিরে পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। নিয়ম অনুযায়ী শৃঙ্খলাসংক্রান্ত প্রক্রিয়া চলবে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো স্বাধীনভাবে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করবে।’
পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যম দিয়ারিও দে নোতিসিয়াসের প্রতিবেদনে প্রোয়েন্সাকে উদ্ধৃত করে বলা হয়, ‘এই মুহূর্তে আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, দ্রুত অধিনায়ককে দলে ফিরে পেতে চাওয়া—জাতীয় দলের কোচও যা জানিয়েছেন। আমরা সবাই, কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই, নভেম্বরে আবার একসঙ্গে হতে চাই।’
বিশ্বকাপের পর প্রথম ফিফা উইন্ডো ছিল সেপ্টেম্বর–অক্টোবরে। দুই সপ্তাহের এই বিরতিতে পর্তুগাল দল উয়েফা নেশনস লিগের চারটি ম্যাচ খেলে। দ্বিতীয় ম্যাচে নরওয়ের বিপক্ষে বেঞ্চে বসে থাকার পর ডেনমার্কের বিপক্ষে তৃতীয় ম্যাচের আগে দল ছেড়ে চলে যান রোনালদো।
পরে জানান, কোচ জর্জ জেসুস তাঁকে দেওয়া দুটি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিলেন। অবশ্য পর্তুগালের ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়ার ঘটনায় নিজের শাস্তিও প্রাপ্য বলে মেনে নিয়েছেন তিনি।
জাতীয় দলগুলো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে থাকে ফিফা উইন্ডোতে। চলতি বছর নভেম্বরে দুই ম্যাচের এবং ডিসেম্বরে দুই ম্যাচের উইন্ডো আছে। রোনালদো যদি নভেম্বরেই ফেরেন, কার্যত কোনো ম্যাচ–নিষেধাজ্ঞা কাটাতে হবে না। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে এফপিএফের ডিসিপ্লিনারি কাউন্সিল।