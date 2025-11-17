ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল: ট্রফি নিয়ে ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে ফুটবল–উৎসব

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আলো ট্রফি ট্যুরের একটি মুহূর্ত
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আলো ট্রফি ট্যুরের একটি মুহূর্ত
ফুটবল

ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল: ট্রফি নিয়ে ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে ফুটবল–উৎসব

ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে তৃতীয়বারের মতো আয়োজিত ‘ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫’–এর ট্রফি ট্যুর শেষ হলো আজ। ১২ নভেম্বর চট্টগ্রামে শুরু হয় এই ট্রফি ট্যুর। পরপর দুই দিনে চট্টগ্রামের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে ট্রফি ঢাকায় আসে ১৫ নভেম্বর। ঢাকায় টানা তিন দিনব্যাপী ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রফি ট্যুর শেষ হয় আজ।

এ উদ্যোগে সাড়া পড়েছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে। ট্রফির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ছবি তোলা ও ভিডিও ধারণের মাধ্যমে ক্যাম্পাসজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, খেলোয়াড় ও সমর্থকদের অংশগ্রহণে প্রতিটি ক্যাম্পাসই কিছু সময়ের জন্য পরিণত হয় ফুটবল–উৎসবের মঞ্চে।

বিজিসি ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আলো ট্রফি ট্যুরের একটি মুহূর্ত

চট্টগ্রামে দুই দিনে ট্রফি ট্যুর হয় পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম, ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজিসি ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের ক্যাম্পাসে।

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আলো ট্রফি ট্যুরের একটি মুহূর্ত

ঢাকায় তিন দিনে ট্রফি ঘুরে এসেছে এই ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে—সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, আহ্‌ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ,আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ।

টুর্নামেন্ট আয়োজকেরা বলেছেন, ট্রফি ট্যুরের উদ্দেশ্য হলো প্রতিযোগিতা শুরুর আগে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিনিধিত্ব নিয়ে ইতিবাচক প্রতিযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলা।

ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আলো ট্রফি ট্যুরের একটি মুহূর্ত

চট্টগ্রাম অঞ্চলের খেলা দিয়ে তৃতীয় ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ২০ নভেম্বর। পর্যায়ক্রমে রাজশাহী অঞ্চলে ২৩ নভেম্বর, খুলনা অঞ্চলে ২৫ নভেম্বর এবং ঢাকা অঞ্চলের ম্যাচগুলো হবে ২৮ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এরপর কোয়ার্টার ফাইনাল ৭ ও ৮ ডিসেম্বর।

২০২৩ সালে ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের প্রথম আসরে অংশ নেয় ৩২টি দল। গত বছর দল বেড়ে দাঁড়ায় ৪২টি। এবার অংশ নিচ্ছে ৪৬টি দল। টুর্নামেন্টের সম্প্রচার সহযোগী এটিএন বাংলা।

চুয়েটে প্রথম আলো ট্রফি ট্যুরের একটি মুহূর্ত
চিটাগং ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আলো ট্রফি ট্যুরের একটি মুহূর্ত
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আলো ট্রফি ট্যুরের একটি মুহূর্ত
এআইইউবিতে প্রথম আলো ট্রফি ট্যুরের একটি মুহূর্ত
ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আলো ট্রফি ট্যুরের একটি মুহূর্ত
ইউল্যাবে প্রথম আলো ট্রফি ট্যুরের একটি মুহূর্ত
অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আলো ট্রফি ট্যুরের একটি মুহূর্ত
