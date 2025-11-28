ঢাকা আঞ্চলিক পর্বের উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে অতিথিরা
ঢাকা আঞ্চলিক পর্বের উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে অতিথিরা
ফুটবল

ইস্পাহানি–প্রথম আলো তৃতীয় আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল

ঢাকা অঞ্চলের উদ্বোধন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিদায় করল সাবেক চ্যাম্পিয়ন গণ বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

সাভারের বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাঠে আবার ফিরেছে ফুটবলের উন্মাদনা। ইস্পাহানি–প্রথম আলো তৃতীয় আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে ঢাকার আঞ্চলিক পর্বের পর্দা উঠেছে আজ সেখানে। ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয় দল এবার লড়বে রাজধানী অঞ্চলের সেরা হওয়ার জন্য।

সকালে ঢাকা অঞ্চলের জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন একঝাঁক তারকা ফুটবলার। জাতীয় দলের ফরোয়ার্ড রাকিব হোসেন ও সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার তপু বর্মণ উদ্বোধন করেন ঢাকার আঞ্চলিক পর্বের। তারা প্রথমবার এই টুর্নামেন্টে এসেছেন অতিথি হয়ে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির প্রধান ও জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আশরাফউদ্দিন আহমেদ চুন্নু, টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্য সাবেক তারকা ফুটবলার ও কোচ শফিকুল ইসলাম মানিক, জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও কোচ আলফাজ আহমেদ এবং আরও তিন সাবেক অধিনায়ক—বিপ্লব ভট্টাচার্য, জাহিদ হাসান এমিলি ও মামুনুল ইসলাম।

ঢাকার আঞ্চলিক পর্বের উদ্ধোধন করেন জাতীয় দলের খেলোয়াড় রাকিব হোসেন ও তপু বর্মণ

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্পনসর প্রতিষ্ঠান ইস্পাহানি টি লিমিটেডের বিপণন মহাব্যবস্থাপক ওমর হান্নান, ছিলেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ডিরেক্টর অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স ড. সৈয়দ মিজানুর রহমানও। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রথম আলোর প্রধান ক্রীড়া সম্পাদক উৎপল শুভ্র।

আগত অতিথিরা এই টুর্নামেন্ট নিয়ে আশার কথা বলেন

অতিথিরা জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা ও অন্যান্য পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। এ উপলক্ষে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস নতুন সাজে সজ্জিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার দেখা মিলেছে; তাঁরা সারি বেঁধে মাঠে বসে ম্যাচ উপভোগ করছেন।

Also read:খুলনা পর্বের বর্ণিল উদ্বোধন করলেন বিপ্লব ভট্টাচার্য

অনুষ্ঠানে জাতীয় দলের অন্যতম ফুটবলার তপু বর্মণ বলেন, ‘প্রথমবার এই টুর্নামেন্টে এসে খুব ভালো লাগছে। ইস্পাহানি–প্রথম আলোকে ধন্যবাদ। ড্যাফোডিলের এত সুন্দর মাঠ, সত্যি আমি অভিভূত।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়দের ফটোসেশন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে আশরাফউদ্দিন আহমেদ চুন্নু বলেন, ‘দিন দিন টুর্নামেন্টের পরিধি বাড়ছে। দ্বিতীয় আয়োজন শেষে আয়োজকেরা বলেছিল, পরেরবার টুর্নামেন্টের পরিধি আরও বাড়বে, সেটি বেড়েছে। এটা খুবই ভালো দিক। আশা করি, ভবিষ্যতে টুর্নামেন্টটি আরও বেশি দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে।’

ইস্পাহানি টি লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক (বিপণন) ওমর হান্নান আয়োজন নিয়ে সন্তুষ্ট। সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, ‘যেভাবে টুর্নামেন্টের আবেদন বাড়ছে, আশা করি, আগামী বছর ভেন্যু ও টুর্নামেন্টে দল বাড়বে। আমরা যে লক্ষ্য নিয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে টুর্নামেন্টটা শুরু করেছিলাম, সেই লক্ষ্য অর্জন হয়েছে। ভবিষ্যতে এটি আরও এগিয়ে নিতে চাই।’

Also read:খুলনার মাঠে গোপালগঞ্জের জয়োল্লাস

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগেই শেষ হয় দিনের প্রথম ম্যাচ। প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন গণ বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে টুর্নামেন্টে প্রথমবার অংশ নেওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়েছে। প্রথম ম্যাচেই বিদায় নিয়েছে ঢাবি। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য ছিল দুই দল।

উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জাতীয় দলের খেলোয়াড় তপু বর্মণ

ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতে নেন গণ বিশ্ববিদ্যালয়য়ের গোলকিপার রাহুল হোসেন। টাইব্রেকারে তিনি দুটি শট আটকে দিয়েছেন। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন আশরাফউদ্দিন আহমেদ চুন্নু, আলফাজ আহমেদ, বিপ্লব ভট্টাচার্য, জাহিদ হাসান এমিলি, মামুনুল ইসলাম, ইস্পাহানি গ্রুপের বিপণন উপমহাব্যবস্থাপপক এইচ এম ফজলে রাব্বি প্রমুখ।

আরও পড়ুন