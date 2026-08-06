কথা রাখলেন গাভি—কী করবেন ইয়ামাল, তোরেস

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আজ গাভির একটা ছবি রীতিমতো ‘ভাইরাল’। ২২ বছর বয়সী এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের চুলের রং গোলাপি! যাঁরা আগের ঘটনা জানেন না, তাঁদের প্রশ্ন—চুলের রং গোলাপি কেন?
এককথায় উত্তর—কথা রেখেছেন গাভি। অন্যভাবে বললে, কথা দিয়ে ফেলার ‘মাশুল’ দিতে হয়েছে তাঁকে। সতীর্থরা যখন একে একে নিজেদের প্রতিশ্রুতি রাখতে শুরু করেছেন, তখন গাভির আর পিছু হটার সুযোগ কোথায়!
বিশ্বকাপ শুরুর আগে গাভি বলেছিলেন, স্পেন চ্যাম্পিয়ন হলে তিনি চুল রাঙাবেন গোলাপি রঙে। মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রামে দুটি ছবি পোস্ট করে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন বার্সেলোনার এই মিডফিল্ডার। ক্যাপশনে লিখেছেন ‘আমি কথা রাখার মানুষ’।
গাভির সেই ছবির নিচে আবার সতীর্থ লামিনে ইয়ামাল শুধু হাসি আর কান্নার ইমোজিই দিয়েছেন। ১২ আগস্ট বার্সেলোনার প্রাক্-মৌসুম অনুশীলনে যোগ দেওয়ার কথা তাঁর, ধরে নেওয়া যায় সতীর্থরা তাঁকে চিনতে পারবেন!
গাভির আগে প্রতিশ্রুতি রেখেছেন রিয়াল মাদ্রিদ ফুলব্যাক মার্ক কুকুরেয়াও। বিশ্বকাপের আগে রেডিও অনুষ্ঠানে রসিকতার ছলে তিনি বলেছিলেন, স্পেন বিশ্বকাপ জিতলে তিনি কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তের মুখ ট্যাটু করাবেন গায়ে।
কথাটা তখন হাসির খোরাক মনে হলেও শিরোপা জেতার পর দেখা গেল কুকুরেয়া সত্যিই ট্যাটু আর্টিস্টের কাছে হাজির। মজার বিষয়, এই একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁর সতীর্থ আলেক্স বায়েনাও। কিন্তু তিনি এখনো ট্যাটু পারলারমুখী হননি বলে জানা গেছে!
ওদিকে বিশ্বকাপ শুরুর আগে ইয়ামাল ইউটিউব ভিডিওতে বলেছিলেন, শিরোপা জিতলে তিনি তিন সপ্তাহ দাড়ি-গোঁফ কাটবেন না। ১৯ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডের মুখে তখনো ঠিকমতো দাড়ি-গোঁফই ওঠেনি বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে খানিকটা খোঁচাও শুনতে হয়েছিল।
শিরোপা জেতার পর সাংবাদিকেরা যখন প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দেন, ইয়ামাল হাসতে হাসতে স্বীকার করেন যে তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছিলেন। এখন কুকুরেয়া আর গাভি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করায় বার্সার ১৯ বছর বয়সী ফরোয়ার্ডের ওপর চাপ হয়তো বেড়েই গেল!
ওদিকে ফাইনালের গোলদাতা ফেরান তোরেস বলেছিলেন, দল চ্যাম্পিয়ন হলে চুল কামিয়ে ফেলবেন। স্পেনের জয়ের পর সেটিও তাঁকে মনে করে দিয়েছেন অনেকে, তবে তোরেস এখনো সেই ‘দুঃসাহস’ দেখাতে পারেননি!
এখন কি তাহলে ইয়ামাল-তোরেসের নিজেদের কথা রাখার পালা এখন?