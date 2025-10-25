কুয়েতের মাঠে এগিয়ে গিয়েও হার বসুন্ধরা কিংসের

বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীদের দৃষ্টি আজ ছিল বসুন্ধরা কিংসের দিকে। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে কুয়েতের জাবের আল-মুবারক আল-হামাদ স্টেডিয়ামে তারা মুখোমুখি হয়েছিল ওমানের ক্লাব আল সিবের।
ম্যাচের শুরুতে পিছিয়ে পড়লেও ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশের ক্লাবটি। ০-১ গোলে পিছিয়ে থাকা ম্যাচে কিংস পরে এগিয়ে যায় ২-১ গোলে। মনে হচ্ছিল, এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্বটা জয় দিয়েই শুরু করতে চলেছেন তপু-রাকিবরা।
কিন্তু কিংসের সমর্থকদের সেই আশা পূরণ হয়নি। ম্যাচটা ড্রও হয়নি, শেষ দিকে খেই হারিয়ে দুই গোল হজম করে মারিও গোমেজের দল শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলে হেরে মাঠ ছাড়ে।
নাসের আল-রাওয়াহির গোলে ৭ মিনিটে এগিয়ে যায় ওমানের ক্লাবটি। বিরতির ঠিক আগে ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার রাফায়েল আগুস্তো ম্যাচে ফেরান কিংসকে। প্রথমার্ধ শেষে স্কোরলাইন ছিল ১-১।
৫৩ মিনিটে রাকিব হোসেন বাঁ পায়ের শটে কিংস এগিয়ে যায়। তবে এই গোলটিতে আল-সিবের গোলরক্ষক দায় এড়াতে পারবেন না।
৬০ মিনিটে জহির আল আঘবারি সমতা ফেরান, আর ৭৭ মিনিটে কিংসের রক্ষণভাগের দুর্বলতায় আবদুল আজিজ আল মুকবালি জয় নিশ্চিত করেন আল–সিবের।
মঙ্গলবার ‘বি’ গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে লেবাননের ক্লাব আল-আনসারের মুখোমুখি হবে বসুন্ধরা কিংস।