কোর্তোয়া বনাম ইঁদুর

কত কারণেই তো খেলায় বিরতি পড়ে, রেফারি বাধ্য হন খেলা বন্ধ রাখতে। সোমবার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের একটি ম্যাচও কিছুক্ষণ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। ঘটনাটা ইউরোপীয় অঞ্চলের বাছাইপর্বে ওয়েলস-বেলজিয়াম ম্যাচে। ৬৫ মিনিটে খেলা হঠাৎ থামিয়ে দেন রেফারি। সেটি না করে অবশ্য উপায় ছিল না। মাঠে যে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া গেল এক অনাহূত অতিথিকে। আর সেই অতিথিকে ধরার চেষ্টা করতে দেখা গেল বেলজিয়ান গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়াকে।
অনাহূত সেই অতিথি আসলে ছোট্ট এক ইঁদুর। গ্লাভস হাতে ফুটবল বিশ্বের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় এবার ব্যর্থ হলেন শোচনীয়ভাবে। কোর্তোয়ার হাত ফসকে ইঁদুরটি ছুটে পালায়, আর তা দেখে হাসিতে ফেটে পড়ে কার্ডিফের পুরো গ্যালারি। পরে ওয়েলসের উইঙ্গার ও টটেনহামের খেলোয়াড় ব্রেনান জনসন এসে ‘উদ্ধারকর্মী’র ভূমিকায় নামেন—ধীরে ধীরে তাড়া করে ইঁদুরটিকে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দেন।
ভিএআর মনিটরের নিচ দিয়ে ইঁদুরটি সরে গেলে দর্শকেরা হাততালি দিয়ে তাকে বিদায় জানান। তবে কার্ডিফ সিটি স্টেডিয়ামের কর্মকর্তাদের কাছে ঘটনাটা তেমন মজার মনে হয়নি। মাঠের নিরাপত্তা-পরিচালক ওয়েন ন্যাশ বলেন, ‘ঘটনাটা মজার লাগলেও এর পেছনে গুরুতর বিষয় আছে।’