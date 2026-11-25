একটা সাদাকালো ছবি। ছোট্ট একটি মেয়ে, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল। মুখে হাসি। মেয়েটির গালে স্নেহভরে ঠোঁট ছুঁইয়ে আছেন এক তরুণ। দুজনের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফুটবল। ছবিটা দেখে মনে হয়, পৃথিবীর আর সবকিছু ভুলে বাবা তাঁর মেয়ের সঙ্গে কাটাচ্ছেন সুন্দর কিছু মুহূর্ত।
২০২৬ সালের ৩০ অক্টোবর। বেঁচে থাকলে ডিয়েগো ম্যারাডোনার ৬৬তম জন্মদিন হতো সেদিন। তাঁর মেয়ে জিয়ানিনা ম্যারাডোনা ইনস্টাগ্রামে ছবিটি পোস্ট করে বাবাকে স্মরণ করেছেন। আরেক মেয়ে দালমাও বাবার স্মৃতিতে লিখেছেন আবেগমাখা কথা।
ছবির মানুষটি ছয় বছর ধরে নেই। আজ তাঁর ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী। কিন্তু তাঁকে ঘিরে পারিবারিক লড়াই থামেনি। বরং সময়ের সঙ্গে সেই লড়াই আরও জটিল হয়েছে।
ফুটবল মাঠে ম্যারাডোনা ছিলেন বিস্ময়ের আরেক নাম। কখনো ঈশ্বরের বাঁ পা, কখনো বিদ্রোহী এক শিল্পী। কিন্তু মাঠের বাইরের জীবনটা ছিল অনেক বেশি এলোমেলো। সম্পর্ক, বিতর্ক, আসক্তি আর অস্বীকারের গল্পে ভরা। তাঁর সন্তানদের সংখ্যাও সেই জীবনেরই এক জটিল অধ্যায়।
দীর্ঘদিন ম্যারাডোনা দাবি করে এসেছেন, তাঁর সন্তান মাত্র দুজন—স্ত্রী ক্লাউদিয়া ভিয়াফানের ঘরে জন্ম নেওয়া দালমা ও জিয়ানিনা। দালমার জন্ম ১৯৮৭ সালে, জিয়ানিনার ১৯৮৯ সালে। এই দুই মেয়েকে ঘিরেই শুরু হয়েছিল তাঁর পারিবারিক জীবনের গল্প। কিন্তু সময় যত গড়িয়েছে, সেই পরিবারের পরিধি তত বড় হয়েছে।
ইতালির ক্রিস্তিয়ানা সিনাগ্রার সঙ্গে সম্পর্ক থেকে জন্ম ডিয়াগো জুনিয়রের। ১৯৯৩ সালে ইতালির একটি আদালত রায় দেন, ম্যারাডোনাই তাঁর বাবা। তখন ডিএনএ পরীক্ষা করাতে রাজি হননি আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। অবশ্য ২০১০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁকে সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি দেন।
ভালেরিয়া সাবালাইনের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে জন্ম জানার। তাঁকেও আদালতের লড়াইয়ের পর স্বীকৃতি দিতে হয়। আর সবচেয়ে ছোট সন্তান ডিয়াগো ফের্নান্দো, ডাকনাম দিয়েগুইতো। ২০১৩ সালে সাবেক সঙ্গিনী ভেরোনিকা ওহেদার কোলে জন্ম তাঁর। এই সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে অবশ্য কোনো বিতর্ক ছিল না। ম্যারাডোনা নিজেই তাঁকে স্বীকার করেছিলেন।
এই পাঁচজনকেই আর্জেন্টিনার আদালত ম্যারাডোনার উত্তরাধিকারী হিসেবে নিশ্চিত করেছে। কোনো উইল রেখে যাননি তিনি। ফলে আইন অনুযায়ী তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এই পাঁচ সন্তান। তবে সংখ্যাটা এখানেই থেমে নেই।
২০০০ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে মাদকাসক্তি থেকে মুক্তি পেতে কিউবার হাভানায় বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছিলেন ম্যারাডোনা। সেখানে তাঁর জীবনযাপন নিয়েও কম গল্প নেই। রাতের ক্লাব, পার্টি আর নানা সম্পর্কের কথা শোনা যায়। তাঁর আইনজীবী মাতিয়াস মোরলার ভাষ্য অনুযায়ী, সেখান থেকেই জন্ম তিন সন্তানের। তাঁদের নাম জোয়ানা, লু ও জাভিয়েলিতো।
২০১৯ সালের মার্চে মোরলা জানিয়েছিলেন, ম্যারাডোনা কিউবায় গিয়ে তাঁদের আইনি স্বীকৃতি দেবেন এবং পিতৃত্ব পরীক্ষা করাবেন। অনেক সংবাদমাধ্যম এই তিনজনকে হিসাবের মধ্যে রেখে ম্যারাডোনার আট সন্তানের কথা লিখেছে। তবে তাঁদের আনুষ্ঠানিক আইনি স্বীকৃতি পাওয়ার নিশ্চিত তথ্য নেই। তাই এখন পর্যন্ত স্বীকৃত সন্তান পাঁচজন। কিউবার তিনজন সম্ভাব্য সন্তান হিসেবেই আলোচনায় রয়েছেন।
ম্যারাডোনার সন্তানদের জীবনও কম বিচিত্র নয়। কেউ বাবার মতো ফুটবলের পথে হেঁটেছেন, কেউ অভিনয়জগতে পরিচিতি পেয়েছেন। আবার কারও জীবন কাটছে বাবার রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার আর আইনি লড়াইয়ের মধ্যে।
এর বাইরে আরও দুজন নিজেদের ম্যারাডোনার সন্তান বলে দাবি করেছেন। লা প্লাতার তরুণ সান্তিয়াগো লারা তাঁদের একজন। তাঁর মা নাতালিয়া গারাত ছোটবেলায় মারা যান। মায়ের কাছ থেকেই তিনি জেনেছিলেন, ২০০১ সালে ম্যারাডোনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। অন্যজন মাগালি গিল। তিনি দত্তক নেওয়া মেয়ে। তাঁর দাবি, মা তাঁকে জানিয়েছিলেন, তাঁর বাবা ম্যারাডোনা হতে পারেন।
ম্যারাডোনার মৃত্যুর পর লারার আইনজীবী আদালতে আবেদন করেন, ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের জন্য ম্যারাডোনার কবর খুঁড়ে মরদেহ তোলা হোক। পরে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, পরীক্ষায় লারাকে ম্যারাডোনার ছেলে হিসেবে পাওয়া যায়নি। গিলের ক্ষেত্রেও একই ধরনের ফলের কথা জানিয়েছে গণমাধ্যম। তবে আদালতের মূল রায় কিংবা পরীক্ষাগারের প্রতিবেদন সামনে না থাকায় ফলগুলোকে চূড়ান্ত বলা যাচ্ছে না। লারার পক্ষ থেকেও আপিলের সুযোগ রাখা হয়েছে।
ম্যারাডোনার সন্তানদের জীবনও কম বিচিত্র নয়। কেউ বাবার মতো ফুটবলের পথে হেঁটেছেন, কেউ অভিনয়জগতে পরিচিতি পেয়েছেন। আবার কারও জীবন কাটছে বাবার রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার আর আইনি লড়াইয়ের মধ্যে।
দালমা ও জিয়ানিনা আর্জেন্টিনার বিনোদনজগতের পরিচিত মুখ। দালমা অভিনেত্রী। শৈশবে ‘সেবোইতাস’ নামের একটি টেলিভিশন সিরিয়ালে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু। বাবার মৃত্যুর মামলায় আদালতে সাক্ষ্যও দিয়েছেন। জিয়ানিনাও বাবার স্মৃতি ও উত্তরাধিকার নিয়ে সরব। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রায়ই বাবার পুরোনো ছবি, স্মৃতি আর আবেগের কথা তুলে ধরেন।
ইতালিতে জন্ম নেওয়া ডিয়াগো জুনিয়র বেছে নিয়েছেন ফুটবল। খেলোয়াড়ি জীবন শেষে এসেছেন কোচিংয়ে। ইতালির কাম্পানিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক লিগের কয়েকটি দলের কোচ ছিলেন। স্পেনের ইবারা দলেও কাজ করেছেন। ২০২৫ সালের নভেম্বরে পোর্তিচি ক্লাবের দায়িত্ব নেন। তবে ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে দুই পক্ষের সম্মতিতে সেই অধ্যায়ের ইতি ঘটে। এরপর তাঁর নতুন কাজ সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি।
জানার জীবনটা অন্য রকম। বাবার মৃত্যুর পর আইনি লড়াই এবং বোনদের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে তাঁকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে বেশি। ২০২৫ সালে বার্তা সংস্থা ইএফইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, বাবার সঙ্গে আইনি লড়াই যেন তাঁর সারা জীবনের ব্যাপার। তবু আশাবাদী থাকতে চান। তাঁর কথায়, ‘আইন আমাকে একটা পরিচয় দিয়েছে, পৃথিবীতে একটা জায়গা দিয়েছে।’
সবচেয়ে ছোট ডিয়াগো ফের্নান্দো এখন মায়ের কাছে বড় হচ্ছেন। ২০১৩ সালে জন্ম। কৈশোরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তাঁর বয়স। জানার মতে, এই ছোট ভাইটিই বাবার মন নরম করে দিয়েছিল। অন্য সন্তানদের স্বীকার করে নেওয়ার পথে এগিয়ে দিয়েছিল তাঁকে। এর বাইরে তাঁর জীবন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য খুব বেশি নেই।
ফুটবল ইতিহাসে ম্যারাডোনার নাম উচ্চারিত হবে আরও বহু বছর। তাঁর বাঁ পায়ের জাদু, ১৯৮৬ বিশ্বকাপ, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেই অবিশ্বাস্য গোল, আরেকটি গোলের বিতর্ক—সবই থেকে যাবে ফুটবলপ্রেমীদের স্মৃতিতে। একইভাবে মাঠের বাইরের ম্যারাডোনাকে নিয়ে আলোচনাও বোধ হয় এত সহজে শেষ হওয়ার নয়।