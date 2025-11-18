অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী রায়ানকে কি আজ বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলাতে পারবে ভারত

রায়ান উইলিয়ামসকে খেলানোর জন্য কম চেষ্টা করেননি ভারতের কোচ খালিদ জামিল। শেষ পর্যন্ত তাদের চেষ্টা বিফলেই গেল!
দল সূত্রে জানা গেছে, ২৩ জনের স্কোয়াড তালিকা ম্যাচ কমিশনারের কাছে জমা দেওয়ার সময় ছিল গতকাল রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। ততক্ষণ অপেক্ষা করেও ফিফার অনুমোদন পায়নি ভারত। তাই আজ রাত আটটায় বাংলাদেশের বিপক্ষে দেখা যাবে না অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী এই ফুটবলারকে।
এর আগে সোমবার বিকেল চারটায় ছিল দুই দলের ম্যানেজার্স মিটিং। নিয়ম অনুযায়ী ম্যাচের আগের দিনই ২৩ জনের স্কোয়াড জমা দিতে হয়। ভারত তখন তালিকা না দিয়ে সময় চায়। ফুটবল অস্ট্রেলিয়া ছাড়পত্র দিলেও ফিফা ভারতকে অপেক্ষায় রেখেছে।
রায়ান অস্ট্রেলিয়ার বয়সভিত্তিক দল ও জাতীয় দলে খেলেছেন। পারিবারিক সূত্রে ভারতের পাসপোর্টও পেয়েছেন সহজেই; কিন্তু এক দেশের হয়ে খেলার পর আরেক দেশের হয়ে নামতে চাইলে প্রক্রিয়াটা সময়সাপেক্ষ। তবু খালিদ জামিল তাঁকে দলে ডেকেছিলেন, ঢাকায়ও এনেছিলেন।
বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ার কাবরেরা অবশ্য দেরি করেননি। কাল জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুশীলন শেষে রাতেই ২৩ জনের স্কোয়াড জমা দেন ম্যাচ কমিশনারের কাছে। সেই তালিকায় নেই স্ট্রাইকার মোহাম্মদ আল-আমিন। জায়গা হয়নি মোরশেদ আলী, গোলরক্ষক পাপ্পু হোসেন এবং ডিফেন্ডার রহমত মিয়ারও।
তবে হংকং ম্যাচের স্কোয়াডে না থাকা কাজেম শাহ রয়েছেন ভারত ম্যাচের দলে। রহমত মিয়া ও মোহাম্মদ ইব্রাহিমের চোট সমস্যা থাকায় কিউবা মিচেল ও মোর্শেদকে ক্যাম্পে ডেকেছিলেন কাবরেরা। শেষ পর্যন্ত মোরশেদ বাদ পড়লেও কিউবা জায়গা পেয়েছেন। শেখ মোরছালিনেরও সামান্য চোট আছে। তবে তাকেও ভারত ম্যাচের পরিকল্পনায় রেখেছেন বাংলাদেশ কোচ।