বেতন বকেয়ার অভিযোগে তারিক কাজীর পর কিংস ছাড়লেন কিউবা মিচেলও

এক বছর বকেয়া বেতন না পাওয়ার অভিযোগে গত বছর অক্টোবরে হঠাৎ বসুন্ধরা কিংস ছাড়েন ডিফেন্ডার তারিক কাজী। তাঁর পথ ধরে এবার একই অভিযোগ তুলে কিংসের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করলেন মিডফিল্ডার কিউবা মিচেল। নিজের ফেসবুক পেজে এই ঘোষণা দেন তিনি।
নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে কিউবা আজ লিখেছেন, ‘আজ আমি বসুন্ধরা কিংসের সাথে আমার চুক্তি শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যার প্রধান কারণ হলো বকেয়া বেতন। এটিই ছিল আমার সিদ্ধান্তের পেছনে মূল কারণ। তবে এমন এক পরিস্থিতিতে খেলা, যেখানে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাগুলো অমীমাংসিত থেকে গেছে, তা মানসিক এবং শারীরিকভাবে চ্যালেঞ্জিং ছিল।
যদিও এখানে আমার সময় খুব সংক্ষিপ্ত ছিল, তবু এটি ছিল প্রভাবশালী। আসার মুহূর্ত থেকেই আমি এখানকার জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ও মানুষকে আপন করে নিয়েছিলাম। আমি এমন কিছু ভালো সতীর্থ ও সমর্থকদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি যারা আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এবং আমি কেন এই খেলাটি ভালোবাসি, তা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।
আমার থাকার পুরোটা সময় আমি সম্পূর্ণ পেশাদার ছিলাম। আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি এবং ক্লাবের সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে নিজেকে পরিচালিত করেছি। ফুটবলাররা মাঠে শুধু পারফরম্যান্সই করেন না, অঙ্গীকার, শৃঙ্খলা ও বিশ্বাসও দেন। বিনিময়ে মৌলিক বাধ্যবাধকতাগুলো অবশ্যই পূরণ করা উচিত।
পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, আমি কোনো তিক্ততা ছাড়াই বিদায় নিচ্ছি। অল্প সময়ের মধ্যে আমি যে সম্পর্কগুলো তৈরি করেছি এবং যে অভিজ্ঞতাগুলো অর্জন করেছি তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। সেই মুহূর্তগুলো আমার সঙ্গে থেকে যাবে।
বাংলাদেশের ফুটবল আরও ভালো কিছু পাওয়ার দাবি রাখে। যারা প্রতিদিন এই খেলার জন্য আত্মত্যাগ করেন, সেই খেলোয়াড়দের জন্য আরও ভালো কাঠামো ও ন্যায্যতা প্রয়োজন। এখানে অনস্বীকার্য আবেগ ও সম্ভাবনা রয়েছে এবং এটিকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।
আমি আরও আশা করি যে যারা একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন, বিশেষ করে যারা বকেয়া বেতন বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে নীরবে কষ্ট পাচ্ছেন, তাঁরা যেন তাদের কণ্ঠস্বর খুঁজে পান। কেবল ন্যায্য ও পেশাদার আচরণ দাবি করার জন্য কোনো খেলোয়াড়েরই নিজেকে অসহায় মনে করা উচিত নয়।’
ইংল্যান্ডের ক্লাব সান্ডারল্যান্ডের যুব দলে খেলা ২০ বছরের তরুণ কিউবা মিচেল তিন বছরের চুক্তিতে গত জুলাইয়ে যোগ দেন দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব বসুন্ধরা কিংসে। তবে খুব একটা ম্যাচ খেলা হয়নি। বেঞ্চেই কেটেছে বেশি সময়।
ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে জন্ম নেওয়া কিউবার বাবা জ্যামাইকান, মায়ের দিক থেকে তিনি বাংলাদেশি ঐতিহ্য বহন করছেন। গত বছর নভেম্বরে নেপালের বিপক্ষে ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে ফিফা প্রীতি ম্যাচে বাংলাদেশের জার্সিতে তাঁর অভিষেক হয়েছে। হামজা চৌধুরীর বদলি হিসেবে খেলেছেন শেষ ১০ মিনিট।