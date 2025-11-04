প্রীতি ম্যাচ খেলে টাকা আয়ের পরিকল্পনা বার্সেলোনার

ইউরোপের শীর্ষ ক্লাবগুলোর কোচ আর খেলোয়াড়দের প্রায়ই ব্যস্ত সূচি নিয়ে অভিযোগ করতে শোনা যায়। টানা ম্যাচ খেলতে গিয়ে অনেকে ক্লান্তিতে ভোগেন। একটানা খেলার চাপ সামলাতে অনেক দল তারকা খেলোয়াড়দের বিশ্রাম দিয়ে মাঠে নামায়।
কিন্তু এই ভাবনার উল্টো পথে হাঁটছে স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা। চোট–জর্জর দল নিয়েও তারা বাড়তি দুটি সফর সূচিতে যোগ করার পরিকল্পনা করছে। মূল কারণ একটাই—আর্থিক সংকট সামাল দেওয়া। লাভজনক প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।
স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম ফুটবল এস্পানা জানিয়েছে, বার্সেলোনার বর্তমান দেনা ১৪৫ কোটি ইউরো। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ক্যাম্প ন্যু পুনর্নির্মাণের জন্য নেওয়া ঋণ পরিশোধের চাপ। ফলে যেকোনোভাবে আয় বাড়ানো এখন ক্লাবটির প্রধান লক্ষ্য। বেতনসীমার জটিলতা নতুন খেলোয়াড় কেনার সক্ষমতাকেও সীমিত করে রেখেছে। তাই নানা উপায়ে সংকট কাটানোর চেষ্টা করছে তারা।
খবরে বলা হয়েছে, বার্সেলোনা ২০২৫ সালের শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচের (ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে, ২১ বা ২২ ডিসেম্বর) পর একটি প্রীতি ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা করছে। প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল, ম্যাচটি পেরুতে হতে পারে। সেখানে খেললে বার্সেলোনা আয় করতে পারত ৭ থেকে ৮ মিলিয়ন ইউরো। তবে এখন নতুন ভেন্যুর নাম শোনা যাচ্ছে।
স্প্যানিশ দৈনিক মুন্দো দিপার্তিভো জানিয়েছে, বার্সার বোর্ড এখন মরক্কোর বিপক্ষে কাসাব্লাঙ্কায় ম্যাচ খেলাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। সব মিলিয়ে দুটি প্রস্তাব টেবিলে আছে। কাসাব্লাঙ্কা তুলনামূলকভাবে কাছাকাছি হওয়ায় পুরো সফর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ করা সম্ভব।
অন্যদিকে লিমাতে (পেরু) গেলে দীর্ঘ ভ্রমণ আর সময়ের পার্থক্যের কারণে বড়দিনের ছুটিতে খেলোয়াড়দের বিশ্রাম নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়বে। তবে যদি এই ডিসেম্বরেই পেরু সফর না হয়, তাহলে মে বা জুনে মৌসুম শেষে সেখানে প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা আছে।
খুব শিগগির এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে খবরটি এসেছে এমন সময়ে, যখন ক্লাবের ভেতরে চোট আর ফিটনেস নিয়ে অসন্তোষ বাড়ছে। নতুন সফরের পরিকল্পনা তাই সমাধান নয়, বরং খেলোয়াড়দের জন্য হতে পারে বাড়তি ঝামেলা।