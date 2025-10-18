গোল করেই চলছেন হলান্ড, সিটির জয়, বরখাস্ত পোস্তেকোগলু

ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে সর্বশেষ ১৩ ম্যাচে ২৩ গোল!
অবিশ্বাস্য এই পরিসংখ্যান আর্লিং হলান্ডের। আন্তর্জাতিক বিরতিতে নরওয়ের হয়ে হ্যাটট্রিক পাওয়া হলান্ড আজ ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে করেছেন জোড়া গোল। নরওয়েজীয় তারকার এই ২ গোলেই আজ ইতিহাদে এভারটনকে ২-০ গোলে হারিয়েছে সিটি। আর এই জয়ে কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে উঠেছে পেপ গার্দিওলার দল।
আট ম্যাচে পঞ্চম জয় পাওয়া দলটির পয়েন্ট এখন ১৬। এক ম্যাচ কম খেলা আর্সেনালের পয়েন্টও ১৬। তবে দলটি পিছিয়ে আছে গোল ব্যবধানে। তবে আজ ফুলহামের কাছে না হারলেই আবার শীর্ষে উঠবে আর্সেনাল।
প্রথমার্ধে নিষ্প্রভ ছিলেন হলান্ড, সিটিও গোল পায়নি। বিরতির পর ৫৮ মিনিটে প্রথম গোলটি পেয়েছেন ২৫ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার। নিকো ও’রাইলির ক্রসে জোরালো এক হেডে দলকে এগিয়ে দেন হলান্ড। ব্যবধান দ্বিগুণ হয়ে যায় ৫ মিনিট পরেই। এবার সাভিনিওর কাটব্যাক ধরে গোল করেছেন হলান্ড। বলটা অবশ্য এভারটন ডিফেন্ডার জেমস তারকোফস্কির শরীরের লেগে একটু দিক পরিবর্তন করেছিল।
পাঁচ মিনিটের এই হলান্ড-ঝড়ের আগে বেশি সুযোগ পেয়েছিল এভারটনই। সুযোগগুলো কাজে লাগাতে না পারার মূল্যই দিতে হলো ডেভিড ময়েজের দলকে। তবে ম্যাচের শেষ দিকে ভাগ্যক্রমেই আত্মঘাতী গোলের হাত থেকে বেঁচেছে এভারটন। জেইক ও’ব্রায়েনের হেড নিজেদের ক্রসবারে লেগে প্রতিহত হয়।
চাকরিটা শেষ পর্যন্ত গেলই অ্যাঞ্জে পোস্তেকোগলুর। চেলসির কাছে আজ ঘরের মাঠে প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে নটিংহাম ফরেস্ট ০-৩ গোলে হারার পর বরখাস্ত হয়েছেন দলটির কোচ। নটিংহামের কোচ হওয়ার ৪০ দিনের মাথায় বরখাস্ত হলেন পোস্তেকোগলু। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করেই তাঁকে বরখাস্ত করার কথা জানিয়েছে নটিংহাম।
সিটির মতোই চেলসির গোলগুলোও দ্বিতীয়ার্ধের। ৪৯ মিনিটে ১৯ বছর বয়সী জশ আচেমপংয়ের গোলে এগিয়ে যায় চেলসি। চেলসির জার্সিতে ইংলিশ ডিফেন্ডারের এটিই প্রথম গোল। ৩ মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন নেতো। ৮৪ মিনিটে ৩-০ করেন রিস জেমস। এর তিন মিনিট পর লাল কার্ড দেখেন চেলসির মালো গুস্তো।
এই জয়ের পর আট ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে উঠে এসেছে চেলসি। সমান ম্যাচে পঞ্চম হারের দেখা পাওয়া নটিংহাম ৫ পয়েন্ট নিয়ে আছে ১৮ নম্বরে।