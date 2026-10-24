‎ওয়ান্ডারার্সের জালে মোহামেডানের চার গোল

বাংলাদেশ ফুটবল লিগে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের জয়রথ ছুটছেই। চার ম্যাচ, চার জয়। প্রতিপক্ষের জালে গোলের পর গোল। সাদা-কালোদের দুরন্ত ছন্দে আজ রীতিমতো উড়ে গেছে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স। মুন্সীগঞ্জের শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ওয়ান্ডারার্সকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে মোহামেডান।
এই জয়ে চার ম্যাচে পূর্ণ ১২ পয়েন্ট নিয়ে লিগের পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছে মোহামেডান। তাদের ওপরে শুধু পুলিশ এফসি। পাঁচ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা পুলিশ আজ মানিকগঞ্জের শহীদ মিরাজ-তপন স্টেডিয়ামে পিডব্লুডিকে হারিয়েছে ১-০ গোলে। তবে পুলিশের চেয়ে এক ম্যাচ কম খেলেই তাদের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে মোহামেডান।
ওয়ান্ডারার্সের বিপক্ষে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে মোহামেডান। তবে প্রথম গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে ২৯ মিনিট পর্যন্ত। সুলেমান দিয়াবাতের বাড়ানো বল বক্সের মধ্যে পেয়ে সহজেই জালে পাঠান শাহরিয়ার ইমন। এই ফরোয়ার্ডের গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় সাদা-কালোরা।
প্রথমার্ধে এক গোল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে পাঁচ মিনিটের এক ঝড়ে ওয়ান্ডারার্সের ম্যাচে ফেরার আশাটুকুও প্রায় শেষ হয়ে যায়।
৫২ মিনিটে শাহরিয়ার ইমনের বাড়ানো বল জালে পাঠিয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন দিয়াবাতে। চার মিনিট পর আবারও গোল। এবার গোলদাতা মোজাফফরভ, আর গোলের জোগানদাতা সেই দিয়াবাতে।
৫৬ মিনিটের মধ্যেই ৩-০ গোলে এগিয়ে যায় মোহামেডান। তিন গোলের ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই আরও চাপে পড়ে ওয়ান্ডারার্স। আক্রমণের ধার একটুও কমায়নি সাদা-কালোরা। সেই আক্রমণ থেকেই আসে চতুর্থ গোল। ৮৬ মিনিটে গোলদাতার তালিকায় নাম লেখান আরিফ হোসেন। টানা চার জয়ে লিগের শিরোপা লড়াইয়েও নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করল তারা।
দিনের আরেক ম্যাচে গোপালগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামে আরামবাগকে একই ব্যবধানে হারিয়েছে সিটি ক্লাব। ৪-০ গোলের জয়ে পাঁচ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে তারা।