৬ সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে দেম্বেলে, দেশমের ওপর ক্ষুব্ধ পিএসজি

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ইউক্রেনের বিপক্ষে ফ্রান্সের ২-০ গোলে জেতা ম্যাচের ৪৬ মিনিটে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন উসমান দেম্বেলে। তবে বদলি নেমেও ম্যাচটা শেষ করতে পারেননি তিনি। ৮১ মিনিটে হ্যামস্ট্রিংয়ে টান লাগায় মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে।
এ সময় দেম্বেলের পরিবর্তে মাঠে নামেন লিভারপুল স্ট্রাইকার উগো একিতিকে। বদলি নামার পর চোটে পড়ে দেম্বেলের ফের বদলি হওয়ার ঘটনা ফ্রান্সের পাশাপাশি পিএসজি সমর্থকদেরও দুশ্চিন্তা বাড়ায়। কেউ কেউ এই চোটে দেম্বেলের কিছুদিনের জন্য মাঠের বাইরে চলে যাওয়ার শঙ্কাও করেন। পরে সেই শঙ্কাটাই সত্যি হয়েছে। চোটের কারণে ছয় সপ্তাহের জন্য ছিটকে গেছেন দেম্বেলে।
এক বিবৃতিতে দেম্বেলের চোটে পড়ার খবর নিশ্চিত করেছে পিএসজি। শনিবার বিবৃতিতে পিএসজি জানিয়েছে, দেম্বেলের হ্যামস্ট্রিংয়ে গুরুতর চোট লেগেছে। অন্তত ছয় সপ্তাহ তাঁকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘শুক্রবার ইউক্রেন-ফ্রান্স ম্যাচে চোট পাওয়ার পর উসমান দেম্বেলের ডান পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে গুরুতর সমস্যা ধরা পড়েছে।’
এদিকে ইএসপিএন জানিয়েছে, দেম্বেলেকে মাঠে নামানোর সিদ্ধান্তে পিএসজি কর্তৃপক্ষ ফ্রান্স কোচ দিদিয়ের দেশমের ওপর ক্ষুব্ধ। এর আগে ৩১ আগস্ট তুলুজের বিপক্ষে লিগ ম্যাচে অস্বস্তি বোধ করেছিলেন দেম্বেলে।
অস্বস্তির খবর জানার পরও দেম্বেলেকে খেলানোর সিদ্ধান্তকে ‘হঠকারী’ বলে মনে করছে পিএসজি। প্যারিসজুড়েই এখন দেশমের সমালোচনা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ম্যাচে পাওয়া এই চোট দেম্বেলেকে চ্যাম্পিয়নস লিগে আতালান্তা ও বার্সেলোনা ম্যাচ থেকে ছিটকে দিয়েছে। পাশাপাশি তিনি লিগ ‘আঁ’তেও বেশ কয়েকটি ম্যাচে মাঠে নামতে পারবেন না।
দেশম অবশ্য নিজের সিদ্ধান্তের পক্ষে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ‘আমি নিশ্চিত ছিলাম ও ভালো খেলতে পারবে। তা না হলে আমি খেলাতাম না। এবার আগেরবারের চোটের জায়গা নয়, অন্য ঊরুতে সমস্যা হয়েছে। সে খেলতে পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল। দুর্ভাগ্যবশত যেকোনো কোনো খেলোয়াড়ও চোটে পড়তে পারে।। চিকিৎসকদের রিপোর্টে কোনো সমস্যা ছিল না বলেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
শুধু দেম্বেলেই নন, এই আন্তর্জাতিক বিরতিতে পিএসজির আরও এক খেলোয়াড় চোটে পড়েছেন। ডান পায়ের পেশিতে টান লাগায় প্রায় চার সপ্তাহ খেলতে পারবেন না দেজিরে দুয়ে।