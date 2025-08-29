বিশ্বকাপ বাছাই: আর্জেন্টিনার চূড়ান্ত দলে আছেন যাঁরা

আগামী মাসে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নিজেদের শেষ দুটি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। এ জন্য গত ১৮ আগস্ট ৩১ জনের প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেছিলেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। সেখান থেকে ফরোয়ার্ড আনহেল কোরেয়া ও লেফট ব্যাক ফাকুন্দো মেদিনাকে বাদ দিয়ে গতকাল ২৯ জনের স্কোয়াড চূড়ান্ত করেছেন তিনি।
২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা আর্জেন্টিনা আগামী ৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় ভোরে বুয়েনস এইরেসে স্বাগতিক হয়ে ভেনেজুয়েলার মুখোমুখি হবে। মাঝে চার দিন বিরতির পর আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ইকুয়েডরের মাটিতে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।
তিন নতুন মুখ ক্লদিও এচেভেরি, অ্যালান ভারেলা ও জোসে ম্যানুয়েল লোপেজকে দলের সঙ্গে রেখেছেন স্কালোনি। স্ট্রাইকার লোপেজ পালমেইরাসের হয়ে এবার দারুণ মৌসুম কাটাচ্ছেন। ৪৬ ম্যাচে ১৭ গোল করা লোপেজের দলে টিকে যাওয়া নিয়ে স্কালোনি বলেছেন, ‘সত্যিটা হলো আমি নিজেও প্রত্যাশা করিনি। তবে এই বিশ্বাসটা ছিল সে ডাক পাবে। সেটা যে এই বছরই হবে তা ভাবিনি।’
আর্জেন্টিনা স্কোয়াড: গোলকিপার: এমিলিয়ানো মার্তিনেজ (অ্যাস্টন ভিলা), ওয়াল্টার বেনিতেজ (ক্রিস্টাল প্যালেস), হেরোনিমো রুই (মার্শেই)। ডিফেন্ডার: ক্রিস্টিয়ান রোমেরো (টটেনহাম হটস্পার), নিকোলাস ওতামেন্দি (বেনফিকা), নাহুয়েল মলিনা (আতলেতিকো মাদ্রিদ), গঞ্জালো মন্তিয়েল (রিভার প্লেট), লিওনার্দো বালের্দি (মার্শেই), হুয়ান ফয়থ (ভিয়ারিয়াল), নিকোলাস তালিয়াফিকো (লিঁও), মার্কোস আকুনা (রিভার প্লেট), হুলিও সোলের (বোর্নমাউথ)। মিডফিল্ডার: অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার (লিভারপুল), এজেকুয়েল প্যালাসিওস (বায়ার লেভারকুসেন), অ্যালান ভারেলা (পোর্তো), লিয়ান্দ্রো পারেদেস (বোকা জুনিয়র্স), থিয়াগো আলমাদা (আতলেতিকো মাদ্রিদ), নিকো পাজ (কোমো), রদ্রিগো দি পল (ইন্টার মায়ামি), জিওভান্নি লো সেলসো (রিয়াল বেতিস)। ফরোয়ার্ড: ক্লদিও এচেভেরি (বায়ার লেভারকুসেন), ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো (রিয়াল মাদ্রিদ), ভ্যালেন্তিন কারবোনি (জেনোয়া), জিউলিয়ানো সিমিওনে (আতলেতিকো মাদ্রিদ), হুলিয়ান আলভারেজ (আতলেতিকো মাদ্রিদ), নিকোলাস গঞ্জালেস (জুভেন্টাস), লিওনেল মেসি (ইন্টার মায়ামি), লাওতারো মার্তিনেজ (ইন্টার মিলান) ও জোসে ম্যানুয়েল লোপেজ (পালমেইরাস)।
এনজো ফার্নান্দেজের জায়গায় দলে ডাক পেয়েছেন পোর্তোর ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার ভারেলা। গত জুনে বাছাইপর্বে কলম্বিয়ার বিপক্ষে লাল কার্ড দেখা ফার্নান্দেজকে দুই ম্যাচ নিষেধাজ্ঞার কারণে প্রাথমিক স্কোয়াডে রাখা হয়নি। ম্যানচেস্টার সিটি থেকে ধারে বায়ার লেভারকুসেনে যোগ দেওয়া অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার এচেভেরির সেপ্টেম্বরের বাছাইপর্বে আর্জেন্টিনার জার্সিতে অভিষেক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।
বাদ পড়া মেদিনা ও কোরেয়া জাতীয় দলে নিয়মিত ছিলেন। মেদিনা বাছাইপর্বে কলম্বিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার সর্বশেষ ম্যাচেও একাদশে ছিলেন। তাঁর বাদ পড়ায় কেউ কেউ অবাক হতে পারেন। কারণ চোট পাওয়া লিসান্দ্রো মার্তিনেজের অনুপস্থিতিতে শুধু মেদিনা ছিলেন দলের একমাত্র বাঁ পায়ের লেফট ব্যাক। তাঁর বাদ পড়ার মাধ্যমে দলে বাঁ পায়ের লেফট ব্যাক হিসেবে কেউ রইলেন না। লেঁস থেকে অলিম্পিক মার্শেইয়ে ধারে খেলা মেদিনা গত শনিবার অ্যাঙ্কেলে চোটের কারণে ফরাসি ক্লাবটির হয়ে মাঠে নামতে পারেননি। যদিও এই চোটের কারণেই তিনি বাদ পড়েছেন কি না, তা নিশ্চিত নয়।
আতলেতিকো মাদ্রিদ ছেড়ে গত জুলাইয়ে মেক্সিকান দল তিগ্রেস ইউএএনএলে যোগ দেন কোরেয়া। তিগ্রেসের হয়ে ৮ ম্যাচে ৬ গোল করা এ ফরোয়ার্ডকে আর্জেন্টিনার আক্রমণভাগে বিবেচনা করেননি স্কালোনি।