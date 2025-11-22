আবারও তিন গোল হজম লিভারপুলের

খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়া দলগুলোর জন্য ফিফা আন্তর্জাতিক বিরতি অনেকটা আশীর্বাদের মতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দলগুলো এ সময়ে নিজেদের গুছিয়ে নেয়, বিরতির পর মাঠে নামে নতুন উদ্যমে।
কিন্তু লিভারপুলের জন্য এবারের বিরতি কোনো কাজেই এল না। গত ৯ নভেম্বর ম্যানচেস্টার সিটির মাঠে ৩–০ ব্যবধানে হেরেছিল আর্নে স্লটের দল। আজ বিরতির পর প্রথম দিনে লিভারপুল আবারও ৩–০ গোলে হেরেছে, এবার নটিংহাম ফরেস্টের কাছে। আগের ম্যাচটি ছিল সিটিরই মাঠে, আর আজ নিজেদের মাঠ অ্যানফিল্ডেই।
লিভারপুলের মাঠে নটিংহামের হয়ে গোল তিনটি করেছেন মুরিলো (৩৩ মিনিট), নিকোলো সাভোনা (৪৬) ও গিভস–হোয়াইট (৭৮)।
পুরো ম্যাচে নটিংহাম ১৩ শট নিয়েছিল। তাতেই ওই তিন গোল। কিন্তু ২০ শট নিয়ে লিভারপুল একটি গোলও করতে পারেনি।
নটিংহামের কাছে এই হার লিগে লিভারপুলের সর্বশেষ ৭ ম্যাচের মধ্যে ষষ্ঠ হার। টানা পাঁচ জয়ে লিগ শুরু করা বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা এখন পয়েন্ট তালিকার ১১ নম্বরে। ১২ ম্যাচে পয়েন্ট ১৮।
বিপরীতে নটিংহাম লিগের তৃতীয় জয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে ১৬ নম্বরে উঠে এসেছে।