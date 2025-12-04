নর্থ সাউথকে উড়িয়ে ঢাকার প্রথম দল হিসেবে শেষ আটে গণ বিশ্ববিদ্যালয়

সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় ২: ০ গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ৩: ০ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়গণ বিশ্ববিদ্যালয় ৬: ১ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
একদিকে স্বস্তি, অন্যদিকে হারের বেদনা। সাভারের বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাঠে ঢাকা পর্বের সপ্তম দিনের শেষ ম্যাচের পর এমন দৃশ্যই দেখা গেল। ঢাকা অঞ্চলের প্রথম দল হিসেবে আজ শেষ আট নিশ্চিত করেছে টুর্নামেন্টের প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন শক্তিশালী গণ বিশ্ববিদ্যালয়। ‘ই’ গ্রুপের ফাইনালে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়কে ৬-১ গোলে উড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের দরজা খুলেছে দলটি। ৮ ডিসেম্বর কোয়ার্টার ফাইনালে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিপক্ষ গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
আগেই ঢাকার বাইরে তিন অঞ্চল থেকে চার দল শেষ আট নিশ্চিত করেছিল—চট্টগ্রাম থেকে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি ও চট্টগ্রাম ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা অঞ্চল থেকে গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা থেকে আরও তিনটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে। সেই তিন দলই নির্ধারিত হবে আগামীকাল শুক্রবার, তিন গ্রুপ ফাইনালে।
ইস্পাহানি-প্রথম আলো তৃতীয় আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের ঢাকা পর্বের সপ্তম দিনের শেষ ম্যাচে নর্থ সাউথ দাঁড়াতেই পারেনি গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে। গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় গোলের অর্ধেক এসেছে ঢাকা মোহামেডানের ফরোয়ার্ড রাফায়েল টুডুর পা থেকে। সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিভাগের ছাত্র টুডু হ্যাটট্রিক করে ম্যাচসেরা। দলের দ্বিতীয় ও শেষ দুটি গোল তাঁর।
গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলের সূচনা করেন গত মৌসুমে বাংলাদেশ লিগে ঢাকা ওয়ান্ডারার্সে খেলা স্ট্রাইকার সাইফ শামসুদ। বাকি দুটি গোল এ মৌসুমে বাংলাদেশ লিগে পিডব্লুডির হয়ে খেলা মিডফিল্ডার মোহাম্মদ শরিফ এবং গত মৌসুমে পেশাদার লিগের দ্বিতীয় স্তর চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে পিডব্লুডিতে খেলা ফরোয়ার্ড হীরা ঘোষের। ৩৯ মিনিটে স্কোরবোর্ডে ৩-০, তখনই ম্যাচের ফল কী হবে, বোঝা যাচ্ছিল। তবে ৪৬ মিনিটে নর্থ সাউথের আকিব আহমেদ জারিফ ব্যবধান কমান (৩-১)। কিন্তু তাতেও সেভাবে প্রাণ ফেরেনি নর্থ সাউথের খেলায়। দ্বিতীয়ার্ধে তারা আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়তে পারেনি।
বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তির প্রমাণ মিলছে তাদের স্কোয়াডেই। বেশির ভাগই খেলেন চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে। টুডু, শরিফ ছাড়াও দেশের শীর্ষ লিগ বাংলাদেশ লিগে খেলেন অধিনায়ক ও গোলকিপার শামীম হোসেন (ঢাকা আবাহনী), ডিফেন্ডার সিফাত শাহরিয়ার (রহমতগঞ্জ), ডিফেন্ডার আকাশ আলী (বসুন্ধরা কিংস)। যেন পুরো দলটাই পেশাদার ফুটবল দল। এই ফুটবলাররা সবাই আজ খেলেছেন।
গত বছর এই টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ০-২ গোলে হেরে গিয়েছিল গণ বিশ্ববিদ্যালয়। সেই আক্ষেপ যেন এবারও তাড়িত করছে দলটিকে। খেলোয়াড়দের শরীরী-ভাষা, গতিময়তা, সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে দলটি এসেছে শিরোপা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্য নিয়ে। ম্যাচসেরা রাফায়েল টুডুর কথাতেও সেই দৃঢ়তা, ‘প্রথম আসরে চ্যাম্পিয়ন দলে আমি ছিলাম না। এবার আমরা অবশ্যই চ্যাম্পিয়ন হতে চাই।’
এদিকে ‘এইচ’ গ্রুপে আজ গ্রুপ ফাইনাল নিশ্চিত করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়। দিনের প্রথম ম্যাচে জাহাঙ্গীরনগর ৩-০ গোলে হারায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়কে। হ্যাটট্রিক করে ম্যাচসেরা স্ট্রাইকার ওয়াদুদ আহমেদ সিজান। চারুকলা বিভাগের এই ছাত্র টানা দ্বিতীয় ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতলেন।
দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে ২-০ গোলে হারিয়ে গ্রুপ ফাইনালে ওঠে সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়। গোল দুটি আসে প্রথম ২০ মিনিটেই। নাসিফুল ইসলাম করেন প্রথম গোল, দ্বিতীয়টি আসে পেনাল্টি থেকে। সেটি করেন দলের অধিনায়ক ও ডিফেন্ডার শহিদুল ইসলাম। বিবিএ বিভাগের ছাত্র শহিদুলই হন ম্যাচসেরা।
ম্যাচসেরাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির প্রধান ও জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আশরাফউদ্দিন আহমেদ চুন্নু, ইস্পাহানি টি লিমিটেডের সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার আবদুস সাত্তার এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবদুস সালাম।