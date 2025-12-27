দিয়াবাতের পেনাল্টি আটকে ম্যাচ বাঁচালেন কিংস গোলকিপার আনিসুর

দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত বসুন্ধরা কিংসকে প্রায় হারিয়েই দিচ্ছিল আবাহনী লিমিটেড। কিন্তু আজ বাংলাদেশ ফুটবল লিগের ম্যাচে গোলকিপার আনিসুর রহমানের নৈপুণ্যে ১ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে পেরেছে কিংস।
জোড়া গোল করে আবাহনীকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনা সুলেমান দিয়াবাতের ৭০ মিনিটে নেওয়া দ্বিতীয় পেনাল্টি কিক বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে আটকে দেন আনিসুর। শেষ দিকে শেখ মোরছালিনের শটও আটকেছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত আবাহনী ও কিংস দুই দলই মাঠ ছেড়েছে ২-২ সমতায়।
দিয়াবাতে পারলেন না হ্যাটট্রিক করতে। দুই দলের ম্যাচ শেষ হয়েছে ২-২ সমতায়।
শুধু পেনাল্টি নয়, শেষ দিকে শেখ মোরছালিনের শটও আটকেছেন আনিসুর। নিজেদের মাঠ কিংস অ্যারেনায় দুই গোলে এগিয়ে যাওয়া ম্যাচে শেষ পর্যন্ত ড্র নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে কিংসকে।
অথচ ম্যাচের শুরুটা ছিল অন্যরকম। পঞ্চম মিনিটে ফরোয়ার্ড রাকিব হোসেনের গোলে এগিয়ে যায় কিংস। ১৬ মিনিটে এমানুয়েল সানডে করেন ২-০। দুই গোলে পিছিয়ে পড়ার পর আবাহনীর ডাগআউটে নেমে আসে নীরবতা। কিন্তু তিন মিনিট পরই সেই নীরবতা ভেঙে দেন সুলেমান দিয়াবাত। ১৯ মিনিটে তাঁর পেনাল্টি কিকে বল জালে পৌঁছায়।
বিরতির পর ৫১ মিনিটে দিয়াবাত আবার গোল করলে স্কোরলাইনে হয় ২-২। শীতের সন্ধ্যায় মাঠে উত্তাপ তুঙ্গে পৌঁছায়। এরপর তৃতীয় গোলের খোঁজে দুই দলই চেষ্টা চালিয়ে গেছে, কিন্তু সেই গোল আর আসেনি। ৭০ মিনিটে কিংসের ডিফেন্ডার এমানুয়েল টনি অফসাইড ভেবে বক্সে অবিশ্বাস্যভাবে হাত দিয়ে বল ধরে ফেলায় আবাহনী পেনাল্টি পেয়েছিল। কিন্তু দিয়াবাতের শট আটকে কিংসকে বাঁচিয়ে দেন আনিসুর। প্রথম ৫২ মিনিটে চার গোল দেখে ফেলা ম্যাচ শেষের আধা ঘণ্টায় কোনো গোল না হওয়ায় সমতায় শেষ হয়।
ম্যাচ শেষে আবাহনীর সহকারী কোচ প্রাণতোষ কুমার বলেন, ‘দল দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও দারুণ খেলেছে। এ মৌসুমের এটি আবাহনীর সেরা ম্যাচ। দুর্ভাগ্য দিয়াবাতের পেনাল্টি আনিসুর আটকে দিয়েছেন।’ সঙ্গে রেফারির বিরুদ্ধে অভিযোগও করেছেন প্রাণতোষ, ‘পেনাল্টি নেওয়ার সময় কিংস সমর্থকেরা পোস্টের পেছন থেকে জাল নাড়িয়েছিল, যা স্পষ্টতই দিয়াবাতের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য। রেফারি উচিত ছিল সবাইকে পোস্টের পেছন থেকে সরিয়ে দেওয়া এবং সতর্ক করা। কিন্তু তিনি তা করেননি।’
ড্রয়ের পরও অষ্টম রাউন্ড শেষে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে কিংস। ৮ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট পাওয়া আবাহনী পাঁচ নম্বরে।