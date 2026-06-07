যুক্তরাষ্ট্রে দিনে গিয়ে দিনে ফিরতে হবে ইরান দলকে

অনেক জল ঘোলার পর শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপের ভিসা পেয়েছে ইরান, কিন্তু এবার যোগ হয়েছে নতুন এক ভোগান্তি। যে ভিসায় ইরানের ফুটবলাররা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবেন, সেটার মেয়াদ মাত্র এক দিন। তার মানে যেদিন ম্যাচ খেলার জন্য ইরানের ফুটবলাররা যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকবেন, সেদিনই তাঁদের যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে।
মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতকে কেন্দ্র করে ইরানের যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে খেলা নিয়ে তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা। শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ভিসা দিলেও খেলোয়াড়েরাই শুধু পেয়েছেন, পাননি ১৫ জন কর্মকর্তা। অবশ্য ইরানের বেজক্যাম্প যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনায় হওয়ার কথা থাকলেও পরে তারা সেটা সরিয়ে নিয়েছে মেক্সিকোতে।
কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিয়ে জটিলতা পুরোপুরি কাটেনি। রোববার মেক্সিকোতে ইরানের রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন, আগের ভিসার নিয়ম অনুযায়ী প্রথম ম্যাচের এক দিন আগে এবং অন্য ম্যাচগুলোর দুই দিন আগে ইরানের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করার কথা ছিল। কিন্তু পরে ভিসা দেওয়া হয়েছে কেবল এক দিনের জন্য।
অবশ্য আগের নিয়ম নিয়েই ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আইআরএনএর এক ভিডিও বার্তায় দেশটির ফুটবল প্রধান মেহদি তাজ নিজের ক্ষোভটা গোপন করেননি, ‘বিশ্বের আর কোথায় কোনো জাতীয় দল ম্যাচের মাত্র এক দিন আগে প্রবেশের অনুমতি পায়?’ এই পুরো প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা, পক্ষপাত, প্রস্তুতির অভাব ও বৈষম্যের দিকে আঙুল তুলেছেন তাজ।
এখন পর্যন্ত ফিফা ও যুক্তরাষ্ট্র এ নিয়ে তাদের কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য জানায়নি।
এবারের বিশ্বকাপে ইরানের গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচই যুক্তরাষ্ট্রে।
বিশ্বকাপে ‘জি’ গ্রুপে থাকা ইরান প্রথম ম্যাচ খেলবে ১৫ জুন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। অন্য দুটি ম্যাচ ২১ জুন বেলজিয়াম আর ২৬ জুন মিসরের বিপক্ষে। রোববার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যায় ইরান দল পৌঁছেছে মেক্সিকোতে।