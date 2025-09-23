৯ অক্টোবর ঢাকায় বাংলাদেশ–হংকং ম্যাচ, কবে আসবেন হামজা–শমিত

এ মাসের শেষ দিকে আবার জাতীয় ফুটবল দলের ব্যস্ততা শুরু। এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে হংকং ম্যাচ সামনে রেখে ২৯ বা ৩০ সেপ্টেম্বর প্রস্তুতি ক্যাম্প শুরু করবে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। দুই প্রবাসী হামজা চৌধুরী ও শমিত সোম ক্যাম্পের শুরুতে না থাকলেও শেষ দিকে যোগ দেবেন।
৯ অক্টোবর ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে হংকংয়ের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ৪ অক্টোবর সোয়ানসি সিটির সঙ্গে ম্যাচ খেলে ৬ অক্টোবর ঢাকায় পা রাখার কথা রয়েছে লেস্টার সিটিতে খেলা হামজার। এর এক দিন পর ৭ অক্টোবর আসতে পারেন কানাডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের দল ক্যাভালরি এফসিতে খেলা শমিত। বাফুফের একাধিক সূত্র আজ প্রথম আলোকে এমন খবর নিশ্চিত করেছে।
গত ২৫ মার্চ শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে লাল-সবুজের জার্সিতে অভিষেক হয়েছিল হামজার। এর পর থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের হয়ে তিন ম্যাচ খেলে ১ গোলের সঙ্গে ও এক অ্যাসিস্ট করেছেন। বাংলাদেশের জার্সিতে শমিত অভিষেক ম্যাচ খেলেন গত ১০ জুন সিঙ্গাপুরের সঙ্গে।
হংকংয়ের সঙ্গে আগামী মাসে মোট দুটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। ৯ অক্টোবরে পর ১৪ অক্টোবর একই প্রতিযোগিতায় হংকংয়ের বিপক্ষে তাদের মাটিতে খেলবেন হামজা-শমিতরা।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে এখন পর্যন্ত দুই ম্যাচ খেলে ১ পয়েন্ট পেয়েছে বাংলাদেশ। পয়েন্ট টেবিলে হাভিয়ের কাবরেরার দলের অবস্থান তিনে। সমান ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে হংকং। পয়েন্ট ও গোল পার্থক্য সমান হলেও ১টি গোল বেশি দেওয়ায় শীর্ষে সিঙ্গাপুর। বাংলাদেশের সমান ১ পয়েন্ট নিয়ে দুই ম্যাচে গোলশূন্য থাকায় তালিকার একেবারে নিচে ভারত।