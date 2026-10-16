মোহামেডানের তিনে তিন, গাজীপুরে সিটিকে হারাল কিংস

বাংলাদেশ ফুটবল লিগে জয়ের ধারা অব্যহত রেখেছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। আজ মানিকগঞ্জের শহীদ মিরাজ-তপন স্টেডিয়ামে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে পিডব্লুডিকে ২–০ গোলে হারিয়েছে সাদা–কালোরা। একইদিন গাজীপুরের শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে বসুন্ধরা কিংস ৩–০ গোলে হারিয়েছে ঢাকা সিটি ক্লাবকে।
এই জয়ে তিন ম্যাচ খেলা কিংসের পয়েন্ট সাত, পয়েন্ট তালিকায় অবস্থান চতুর্থ। অন্য দিকে টানা তিন জয়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের দুইয়ে মোহামেডান। তিন ম্যাচ খেলা পুলিশ এফসির পয়েন্টও ৯। গোল ব্যবধানে এগিয়ে তারা।
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