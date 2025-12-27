লুইস দে লা ফুয়েন্তে ও লুইস এনরিকে
২০২৫ সালের বর্ষসেরা কোচ এনরিকে ও ফুয়েন্তে

ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফুটবল হিস্টোরি অ্যান্ড স্ট্যাটিকসের (আইএফএফএইচএস) ২০২৫ সালের বর্ষসেরা কোচের খেতাব জিতেছেন স্পেনের দুই কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে ও লুইস এনরিকে। ফুয়েন্তে জাতীয় দল বিভাগে আর এনরিকে ক্লাব ফুটবল বিভাগে এই স্বীকৃতি পেয়েছেন।

এর মধ্যে স্পেন জাতীয় ফুটবল দলের কোচ ফুয়েন্তে বর্ষসেরা হয়েছেন টানা দ্বিতীয়বার। পিএসজির কোচ এনরিকেরও এটি দ্বিতীয় বর্ষসেরা পুরস্কার, প্রথমবার জিতেছিলেন ২০১৫ সালে বার্সেলোনার হয়ে।

ফুটবলের পরিসংখ্যান, রেকর্ড ও ইতিহাস সংরক্ষণে কাজ করা জার্মানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইএফএফএইচএস বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শেষ হতে চলা ২০২৫ সালের বর্ষসেরা ব্যক্তিদের র‍্যাঙ্কিং তৈরি করছে। এতে সংশ্লিষ্টদের বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটে নির্ধারণ হচ্ছে বিজয়ীর নাম।

আইএফএফএইচএসের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ফল অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ক্লাব ফুটবলের সেরা কোচ এনরিকে। ফরাসি ক্লাব পিএসজির এই স্প্যানিশ কোচ এত বেশি ভোট পেয়েছেন যে, দ্বিতীয় স্থানে থাকা কোচ তাঁর অনেক পেছনে।

২০২৫ সালে এনরিকের পিএসজি মোট ৬টি ট্রফি জিতেছে—উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ, লিগ আঁ, কাপ দ্য ফ্রান্স, ট্রফি দ্য চ্যাম্পিয়নস, উয়েফা সুপার কাপ ও ফিফা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ। সব মিলিয়ে মোট ২২২ পয়েন্ট নিয়ে বর্ষসেরা হয়েছেন এনরিকে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ জেতা চেলসির কোচ এনজো মারেসকা। ইতালির এই কোচের প্রাপ্ত পয়েন্ট ৬০। তৃতীয় সর্বোচ্চ ৫৭ পয়েন্ট পেয়েছেন বার্সেলোনার জার্মান কোচ হান্সি ফ্লিক।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে সেরার পুরস্কার জেতা ফুয়েন্তেও ছিলেন বছরব্যাপী সফল। এ বছর তাঁর অধীনে স্পেন ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করার পাশাপাশি ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়েও ১১ বছর পর শীর্ষে ফিরে আসে। আইএফএফএইচএসের বর্ষসেরা হওয়ার পথে ফুয়েন্তে পেয়েছেন মোট ১৩৬ পয়েন্ট। ৮৩ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন উয়েফা নেশনস লিগ জেতা পর্তুগাল দলের স্প্যানিশ কোচ রবার্তো মার্তিনেজ। আর্জেন্টিনার লিওনেল স্কালোনি ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় হয়েছেন।

