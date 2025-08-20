পদত্যাগের দাবি নিয়ে কাবরেরা—ভিন্নমত থাকবেই

বাংলাদেশের সমর্থকেরা প্রধান কোচ হাভিয়ের কাবরেরাকে আর চান না। এ নিয়ে আজ মুখে খুলেছেন কাবরেরা।
জুনে বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ম্যাচের পর বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরার পদত্যাগ চেয়েছিলেন সমর্থকেরা। বাফুফের সদস্য সাখাওয়াত হোসেন তো সরাসরি সংবাদ সম্মেলনেই বরখাস্তের দাবি তুলেছিলেন। আজ সংবাদকর্মীদের মুখোমুখি হয়ে এ নিয়ে মুখ খুলেছেন কাবরেরা।
বিকেলে জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুশীলন শুরুর আগে কাবরেরা সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি সবার মতামতকে শ্রদ্ধা করি। বিভিন্ন সময়ে বাফুফে সদস্যদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার বৈঠক করেছি। তারা তাদের মতামত দিয়েছেন, আমি আমারটা দিয়েছি। কেউ একমত হয়েছেন, কেউ ভিন্নমত দিয়েছেন, এটাই স্বাভাবিক।’
আগামী সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠেয় নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ সামনে রেখে ১৪ আগস্ট থেকে প্রস্তুতি ক্যাম্প শুরু করেছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। কিন্তু বসুন্ধরা কিংস খেলোয়াড় না ছাড়ায় এখনো সবাইকে পাননি কাবরেরা।
গত শুক্রবার ১২ ফুটবলার নিয়ে অনুশীলন শুরু হয়। এরপর যোগ দেন আরও দুজন। অনুশীলন ভালোভাবে করার জন্য আজ অনূর্ধ্ব–১৯ দলের কয়েকজন ডেকেছেন কাবরেরা।
এ বিষয়ে বাংলাদেশ কোচের মন্তব্য, ‘এখন পর্যন্ত আমাদের ক্যাম্পটা ইতিবাচক যাচ্ছে। ১৩ জন সিনিয়র খেলোয়াড় আছে। তবে কয়েকজন খেলোয়াড় নেই। কেউ আছে অনূর্ধ্ব-২৩ জাতীয় দলে, আবার কেউ বসুন্ধরা কিংসে। তাই স্কোয়াড পূর্ণ করার জন্য আমরা কয়েকজন অনূর্ধ্ব-১৯ খেলোয়াড়কে ডেকেছি।’
তবে এমন অনুশীলনে সন্তুষ্ট নন অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া। তাঁর দাবি, নিখুঁত অনুশীলনটা হচ্ছে না, ‘গত চার-পাঁচ দিন গোলরক্ষক ছাড়া ৮-৯ জন মাঠের খেলোয়াড় ছিলাম আমরা। এটা একটু কষ্ট লেগেছে। সবাই থাকলে ভালো হতো। অনুশীলনটা আরও ভালো হতো। এভাবে অনুশীলন করলে কষ্ট হয়। নিখুঁত অনুশীলনটা হয় না।’
পুরো দল ছাড়া এভাবে অনুশীলন কতটা কাজে দেবে—এমন প্রশ্নের উত্তরে জামাল বলেন, ‘তারা (বসুন্ধরা কিংসের ফুটবলাররা) যোগ দিলে ভালো হতো। তখন কম্বিনেশন ঠিক করা যেত। তারপরও আমরা আশাবাদী, নেপালকে দুটি ম্যাচেই হারাতে পারব।’
৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে নেপালের সঙ্গে দুটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ দল। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে নেপাল আছে ১৭৬ নম্বরে, বাংলাদেশ ১৮৪ নম্বরে। বাংলাদেশ ও নেপাল—দুই দেশই এশিয়ান কাপের বাছাইপর্ব সামনে রেখে ম্যাচ দুটি খেলবে।
অক্টোবরে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়েতে হংকংয়ের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডে দুটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ দল। ৯ অক্টোবর জাতীয় স্টেডিয়ামে আর ১৪ অক্টোবর হংকংয়ের মাঠে হবে ম্যাচ দুটি। বাছাইয়ে এখন পর্যন্ত দুই ম্যাচ খেলে ১ পয়েন্ট পাওয়া বাংলাদেশের অবস্থান তালিকার ৩ নম্বরে।
হংকং দুই ম্যাচ থেকে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে। দুই ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে সিঙ্গাপুর আর বাংলাদেশের সমান ১ পয়েন্ট পেয়ে চতুর্থ স্থানে ভারত।