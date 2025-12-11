তিন দিনের সফরে ভারতে যাচ্ছেন লিওনেল মেসি
তিন দিনের সফরে ভারতে যাচ্ছেন লিওনেল মেসি
ফুটবল

মেসির সঙ্গে ছবি তুলতে খরচ করতে হবে ১০ লাখ রুপি

খেলা ডেস্ক

‘মেসি আসছেন শহরে’—ভারতের হায়দরাবাদ শহরে তাই সাজসাজ রবই পড়ে গেছে। ফুটবল ইতিহাসের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলারকে কাছ থেকে দেখতে তর সইছে না হায়দরাবাদবাসীর। মেসিকে দেখার তাঁদের অপেক্ষা ফুরাচ্ছে আগামী শনিবার। সেদিনই ‘দ্য গোট ইন্ডিয়া ট্যুরে’র অংশ হিসেবে হায়দরাবাদ যাওয়ার কথা মেসির।

সেদিন মেসির সঙ্গে ছবি তোলার সুযোগ যাবেন আগ্রহী ব্যক্তিরা। তবে সেই সৌভাগ্য হবে মাত্র ১০০ জনের। আর সেই ভাগ্যবানদের মধ্যে থাকতে হলে ব্যাংক হিসাবে মোটা অঙ্কের টাকাপয়সা থাকতে হবে। আয়োজকেরা জানিয়েছেন, মেসির সঙ্গে ছবি তুলতে চাইলে জনপ্রতি ৯.৯৫ লাখ রুপি খরচ করতে হবে, বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় সাড়ে ১৩ লাখ টাকা। মেসির সঙ্গে ছবি তোলার ভেন্যু হায়দরাবাদের বিখ্যাত ফালাকনুমা প্যালেস হোটেলে। অনলাইনে বিশেষ অ্যাপে বুকিং দিতে পারবেন আগ্রহী ব্যক্তিরা।

মেসি হায়দরাবাদে পা রাখবেন শনিবার বিকেল ৪টায়। বিমানবন্দর থেকে হায়দরাবাদের ক্রিকেট ভেন্যু উপল স্টেডিয়ামে যাবেন মেসি। সেখানে সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে তিন ঘণ্টার এক জমকালো অনুষ্ঠান। মেসির সঙ্গী হিসেবে ভারতে যাচ্ছেন তাঁর বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম সদস্য রদ্রিগো দি পল এবং দীর্ঘদিনের বন্ধু ও ক্লাব–সতীর্থ উরুগুইয়ান তারকা লুইস সুয়ারেজ।

মেসির সঙ্গে ভারতে যাচ্ছেন দি পল ও সুয়ারেজও

উপলের রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানের শুরুতেই থাকবে ২০ মিনিটের একটি ফুটবল ম্যাচ। সেখানে সিঙ্গারেনি আরআর-৯ দলের বিপক্ষে খেলবে মেসির অপর্ণা মেসি অল স্টারস। দুই দল মিলিয়ে ১৫টি শিশু থাকছে সেই ম্যাচে। ম্যাচের শেষ ৫ মিনিট খেলার কথা তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির।

Also read:পগবার স্বপ্ন: সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় থেকে সবচেয়ে দামি উটের মালিক হওয়া

মেসি, সুয়ারেজ ও দি পল বাচ্চাদের ফুটবলের কৌশলও শেখাবেন। তাঁরা অংশ নেবেন ৫ মিনিটের এক পেনাল্টি শুটআউটে। রাতটা হায়দরাবাদে কাটিয়ে রোববার সকালে মুম্বাইয়ে যাবেন মেসিরা।

মেসি ভারতে যাচ্ছেন ১৩ ডিসেম্বর সকালে। প্রথমেই কলকাতায় নামবেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। কলকাতায় মেসির ভাস্কর্য উন্মোচন করা হবে। যুব ভারতী স্টেডিয়ামে প্রীতি ম্যাচ খেলার পর বিকেলে হায়দরাবাদে যাবেন মেসি। হায়দরাবাদের পর মুম্বাই হয়ে মেসির ভারত সফর শেষ হবে দিল্লিতে। ১৫ ডিসেম্বর সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও দেখার করার কথা রয়েছে।

Also read:মেসির হাতে আরেকটি পুরস্কার, এমএলএসে নতুন রেকর্ড
আরও পড়ুন