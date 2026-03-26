শিরোপা ফিরে পেতে ‘ক্রুসেডের’ ঘোষণা সেনেগালের

সেনেগালিজরা ফুঁসছে। এই ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ‘অন্যায়ভাবে’ তাদের আফ্রিকান কাপ অব নেশনস শিরোপা কেড়ে নিয়ে মরক্কোকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণায়। শিরোপা কেড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবার ‘ক্রুসেড’ ঘোষণা করেছে সেনেগাল। কনফেডারেশন অব আফ্রিকান ফুটবলের (সিএএফ) এই সিদ্ধান্তকে ‘প্রশাসনিক ডাকাতি’ আখ্যা দিয়ে দেশটির ফুটবল ফেডারেশন (এফএসএফ) আইনি ‘ক্রুসেড’ বা সর্বাত্মক যুদ্ধে নামার ঘোষণা দিয়েছে। সেনেগালের আইনি লড়াইয়ের ফলাফল ফুটবল–বিশ্বের প্রচলিত নিয়মকানুন ও রেফারিদের সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত ক্ষমতাকেও চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিতে পারে বলে সতর্ক করেছেন আইনজীবীরা।
সিএএফের এই বিতর্কিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গত বুধবার খেলাধুলার সর্বোচ্চ আদালত কোর্ট অব আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টে (সিএএস) আপিল করেছে এফএসএফ। সেনেগালের পক্ষে লড়ছেন খ্যাতনামা আইনজীবী হুয়ান দে দিওস ক্রেসপো পেরেজ। এক সংবাদ সম্মেলনে সিএএফের রায়কে ধুয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ‘এ সিদ্ধান্তকে কোনোভাবেই সত্যিকারের খেলোয়াড়িসুলভ বিচার বলা যায় না। এটি অত্যন্ত স্থূল, অদ্ভুত ও অযৌক্তিক। এটি ফুটবলের আইন এবং ‘রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত’—এই সর্বজনীন নীতিকে সরাসরি লঙ্ঘন করে।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘যদি সিএএস সেনেগালের বিপক্ষে রায় দেয়, তবে ভবিষ্যতে বিশ্বকাপের বিজয়ীদের নাম মাঠের বদলে আইনজীবীদের ল ফার্মে নির্ধারিত হবে।’
এত বিতর্ক গত ১৮ জানুয়ারি রাবাতে অনুষ্ঠিত আফ্রিকান নেশনস কাপ ফাইনালকে ঘিরে। মরক্কোকে একটি বিতর্কিত পেনাল্টি দেওয়ার প্রতিবাদে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন সেনেগালিজ ফুটবলাররা। তবে কিছুক্ষণ পরই তাঁরা মাঠে ফিরে আসেন, মরক্কো পেনাল্টি মিস করে ও অতিরিক্ত সময়ে ১-০ গোলে জয় নিশ্চিত করে শিরোপা উদ্যাপন করে। কিন্তু পরে সেনেগালকে ‘ফরফিট’ বা ম্যাচ ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগে শিরোপা কেড়ে নেয় সিএএফ।
এ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সেনেগালিজ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি আবদুলায়ে ফাল বলেন, ‘এই প্রশাসনিক ডাকাতির মুখে আমরা দমে যাব না। আমরা এর বিরুদ্ধে নৈতিক ও আইনি লড়াই চালিয়ে যাব।’
ব্যাখ্যাহীন কোনো সিদ্ধান্ত বৈধ হতে পারে না। তাই সেনেগাল এখনো বর্তমান আফ্রিকান চ্যাম্পিয়ন।সার্জ ভিতোজ. সেনেগালের আইনি দলের সদস্য
প্যারিসে অবস্থানরত সেনেগালের ছয় সদস্যের আইনি দলের অন্যতম সদস্য সার্জ ভিতোজ জানান, তাঁরা সিএএসকে বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। সাধারণত এ ধরনের বিচার সম্পন্ন হতে ৯ থেকে ১২ মাস সময় লাগে। ভিতোজের দাবি, সিএএফের আপিল বোর্ড কেন সেনেগালের শিরোপা কেড়ে নিল, তার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। তিনি বলেন, ‘ব্যাখ্যাহীন কোনো সিদ্ধান্ত বৈধ হতে পারে না। তাই সেনেগাল এখনো বর্তমান আফ্রিকান চ্যাম্পিয়ন।’
আগামী শনিবার প্যারিসের স্তাদ দে ফ্রান্স স্টেডিয়ামে পেরুর বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচে মাঠে নামবে চলতি বছর বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়া সেনেগাল। ম্যাচটিতে সমর্থকদের সামনে ট্রফি প্রদর্শন করা হবে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে সভাপতি আবদুলায়ে ফাল রহস্য বজায় রেখে বলেন, ‘২৮ মার্চ স্তাদ দে ফ্রান্সে দেখা হবে।’