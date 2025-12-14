শচীন টেন্ডুলকারে বিশ্বকাপের বল উপহার দিয়েছেন লিওনেল মেসি
শচীন টেন্ডুলকারে বিশ্বকাপের বল উপহার দিয়েছেন লিওনেল মেসি
ফুটবল

মেসির সঙ্গে টেন্ডুলকারের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ

খেলা ডেস্ক

অবশেষে তাঁদের দেখা হলো!

মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আজ দেখা হলো ফুটবল ও ক্রিকেটের দুই কিংবদন্তি লিওনেল মেসি ও শচীন টেন্ডুলকারের। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক মেসি এবং তাঁর দুই সঙ্গী লুইস সুয়ারেজ ও রদ্রিগো দি পল ভারত সফরের অংশ হিসেবে আজ গিয়েছেন মুম্বাইয়ে। সেখানেই সন্ধ্যায় দেখা হয়েছে দুই খেলার দুই ১০ নম্বরের। গতকাল কলকাতা ও হায়দরাবাদে কাটানোর পর আজ মুম্বাইয়ে যান মেসিরা।

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানের শুরুতে মেসি দর্শকদের দিকে বল ছুড়ে দেন এবং ভারতের সাবেক ফুটবল অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফাদনবীসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের পর টেন্ডুলকারের সঙ্গে দেখা হয় মেসির।

মেসিকে নিজের ওয়ানডে জার্সি উপহার দিয়েছেন টেন্ডুলকার

মাঠের মাঝখানে এসে টেন্ডুলকার মেসিকে নিজের আইকনিক ১০ নম্বর ওয়ানডে জার্সি উপহার দেন। দর্শকের করতালিতে তখন ওয়াংখেড়েতে কান পাতা দায়! উপস্থাপকও মনে করিয়ে দেন—দুই কিংবদন্তিরই জার্সি নম্বর এক, ‘১০ ’।

শচীনকে খালি হাতে ফেরাননি মেসিও। তাঁকে বিশ্বকাপের একটি বল উপহার দেন। উপহার বিনিময়ের পর দুজনের মুখেই ছিল হাসি। কথোপকথনে সহায়তা করতে পাশে ছিলেন মেসির অনুবাদক।

Also read:মেসিকে নিয়ে কলকাতার দুই মন্ত্রীর লড়াই, এরপরই যত গন্ডগোল

উপস্থাপকের অনুরোধে মেসিকে নিয়ে কথা বলেন শচীন টেন্ডুলকার, ‘ভারতে এসে বিভিন্ন শহরে ঘুরে ভক্তদের কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছেন, তা সত্যিই অসাধারণ। লিওর খেলা নিয়ে এই মঞ্চে কিছু বলার দরকার নেই—মানুষ জানে, সে সবকিছুই অর্জন করেছে।’

ফুটবল নিয়ে কসরত দেখাচ্ছেন মেসি

শচীন এরপর বলেন, ‘আমরা সবাই তার নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও নিবেদনের প্রশংসা করি। সবচেয়ে বড় কথা, তার বিনয় তাকে আরও প্রিয় করে তুলেছে। মুম্বাইবাসী ও ভারতের পক্ষ থেকে আমি লিও ও তার পরিবারের সুস্বাস্থ্য ও সুখ কামনা করি।’

সফরের শেষ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে সোমবার দিল্লিতে।

Also read:বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ব্রাজিলের ভ্রমণ ১০৯৪ মাইল, আর্জেন্টিনার ৪৬১ মাইল
আরও পড়ুন