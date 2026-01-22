শেষ ষোলোয় বায়ার্ন, লিভারপুলের টানা ১৩ আর ঘুরে দাঁড়ানো বার্সা

চ্যাম্পিয়নস লিগে বুধবার রাতটা কোনো অঘটন ছাড়াই কেটেছে। এই রাতে জয় পেয়েছে ফেবারিটদের সবাই। মার্শেইকে ৩–০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে লিভারপুল। হ্যারি কেনের জোড়া গোলে ইউনিয়ন সাঁ-জিলোয়ার বিপক্ষে ২–০ জয়ে শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে বায়ার্ন মিউনিখ। শুরুতে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত স্লাভিয়া প্রাহার বিপক্ষে জিতেছে বার্সেলোনা। একইভাবে জয় পেয়েছে চেলসি, জুভেন্টাস ও নিউক্যাসলও।
অম্লমধুর এক মৌসুম পার করছে লিভারপুল। শুরুটা ভালো করলেও মাঝে বড় ধাক্কা খায় প্রিমিয়ার লিগের চ্যাম্পিয়নরা। কিন্তু এখন আবারও ছন্দে ফিরেছে আর্নে স্লটের দল। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে লিভারপুল এখন টানা ১৩ ম্যাচ অপরাজিত। গত নভেম্বরে চ্যাম্পিয়নস লিগে পিএসভি আইন্দহোভেনের কাছে ঘরের মাঠে ৪–১ ব্যবধানে হারের পর থেকে আর হার দেখেনি দলটি। গতকাল চ্যাম্পিয়নস লিগের সপ্তম ম্যাচে মার্শেইয়ের বিপক্ষে লিভারপুল পেয়েছে ৩–০ গোলের জয়।
মার্শেইয়ের মাঠে লিভারপুলের হয়ে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে গোল করেন দমিনিক সোবোসলাই। বিরতির পর ৭২ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি ছিল আত্মঘাতী। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে দলের তিন নম্বর গোলটি করেন কোডি গাকপো। আফ্রিকা কাপ অব নেশনস শেষে ক্লাবে ফিরেই মাঠে নেমেছেন মোহাম্মদ সালাহ। তবে এদিন গোলের খাতায় নাম লেখাতে পারেননি। এ জয়ে লিভারপুল ৭ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় ৯ নম্বর থেকে উঠে এসেছে ৪ নম্বরে। আগামী সপ্তাহে লিভারপুলের প্রতিপক্ষ কারাবাগ। ম্যাচটি জিততে পারলে শেষ ষোলোর টিকিটও নিশ্চিত হবে তাদের।
স্লাভিয়া প্রাহার বিপক্ষে শুরুতে পিছিয়ে পড়েও জয় পেয়েছে বার্সেলোনা। প্রাগে খেলতে গিয়ে চেক চ্যাম্পিয়নরা শুরুতেই ধাক্কা দেয় বার্সাকে। ম্যাচের ১০ মিনিটে ভাসিল কুসেইয়ের গোলে এগিয়ে যায় তারা। এরপর ৩৪ ও ৪২ মিনিটে জোড়া গোল করে বার্সাকে ম্যাচে ফেরান ফেরমিন লোপেজ। যদিও বেশিক্ষণ এগিয়ে থাকতে পারেনি বার্সা। ৪৪ মিনিটে রবার্ট লেভানডফস্কির আত্মঘাতী গোলে আবার সমতা ফেরায় প্রাহা। বিরতির পর অবশ্য স্বাগতিকদের আর কোনো সুযোগ দেয়নি বার্সা। দানি অলমো ও লেভানডফস্কির গোলে নিশ্চিত হয় ৪–২ গোলের জয়।
এই জয়ে লিগ পর্বে শীর্ষ আটে থাকার লড়াইয়ে টিকে থাকল কাতালানরা। শীর্ষ আটে থাকতে পারলে সরাসরি শেষ ষোলোয় ওঠা যাবে। বর্তমানে ৭ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে বার্সা আছে নবম স্থানে। আগামী সপ্তাহে লিগ পর্বে শেষ ম্যাচে ঘরের মাঠে কোপেনহেগেনের মুখোমুখি হবে বার্সা। গতকাল ম্যাচ শেষে বার্সেলোনা কোচ হান্সি ফ্লিক বলেন, ‘আমরা যেভাবে ম্যাচে ফিরে এসেছি, তাতে আমি খুশি। দল খুব ভালো খেলেছে এবং শেষ পর্যন্ত আমরা পয়েন্ট পাওয়ার যোগ্য ছিলাম বলে মনে করি।’
ফ্লিক যোগ করেন, ‘চ্যাম্পিয়নস লিগে শুরুটা ভালো ছিল না। কিন্তু এখনো শীর্ষ আটে ওঠার সুযোগ আছে। সেটাই আমাদের লক্ষ্য, কারণ তাহলে দুই ম্যাচ কম খেলতে হবে।’
১০ জনের দল নিয়েও ইউনিয়ন সাঁ-জিলোয়ার বিপক্ষে ২–০ গোলের স্বস্তির জয় পেয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। ম্যাচে পেনাল্টি মিস করার পরও জোড়া গোল করেছেন হ্যারি কেইন। পাশাপাশি এই জয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোও নিশ্চিত করেছে জার্মান জায়ান্টরা।
গতকাল রাতের ম্যাচ শেষে ৭ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে দ্বিতীয় ভিনসেন্ট কোম্পানির দল। শীর্ষে থাকা আর্সেনালের চেয়ে বায়ার্ন পিছিয়ে তিন পয়েন্টে। অন্যদিকে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে শীর্ষ আটে ওঠার ঠিক বাইরে থাকা চার দলের মধ্যে সবার ওপরে রয়েছে বার্সেলোনা। তাদের চেয়ে বায়ার্ন এগিয়ে আছে ৫ পয়েন্টে। অর্থাৎ শেষ ম্যাচের ফল যা–ই হোক না কেন, শীর্ষ আটের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই বায়ার্নের।
আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় দ্বিতীয়ার্ধের ৫২ মিনিটে হেডে প্রথম গোলটি করেন কেইন। ম্যাচের ৫৫ মিনিটে নিজের আদায় করা পেনাল্টি থেকে দ্বিতীয় গোলটি করেন ইংলিশ অধিনায়ক। এরপর কিম মিন-জে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে ১০ জনের দলের পরিণত হয় বায়ার্ন। কিন্তু ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখে তারা। এর মধ্যে অবশ্য একটি পেনাল্টিও মিস করেন কেইন। ম্যাচ শেষে কেইন বলেন, ‘সঠিক সময়ে আমরা গোল পেয়েছি। লাল কার্ডে একটু দুর্ভাগ্য ছিল, তবু ১০ জন নিয়েও আমরা ম্যাচ নিয়ন্ত্রণে রেখেছি এবং ৩ পয়েন্ট আদায় করেছি।’
সেন্ট জেমস পার্কে পিএসভিকে ৩–০ গোলে হারিয়েছে নিউক্যাসল ইউনাইটেড। ম্যাচের শুরুতেই ইয়োনে উইসা গোল করেন। আধা ঘণ্টার মাথায় ব্যবধান বাড়ান অ্যান্থনি গর্ডন। ৬৫ মিনিটে তৃতীয় গোলটি করেন হার্ভে বার্নস। এই জয়ে ৭ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে সাতে আছে নিউক্যাসল। শেষ ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজি।
স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে সাইপ্রাসের পাফোসকে ১–০ গোলে হারিয়েছে চেলসি। ৭৮ মিনিটে মোইসেস কাইসেদোর হেডে পাওয়া গোলটি জয় নিশ্চিত করে ‘ব্লুজ’দের। নতুন কোচ লিয়াম রোজনিয়রের অধীন এটিই চেলসির প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগ ম্যাচ জয়। আটে থাকা চেলসির পয়েন্ট ৭ ম্যাচে ১৩। পিএসজি ও নিউক্য্যাসলের সমান পয়েন্ট হলেও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে আছে ইংলিশ ক্লাবটি। বেনফিকার বিপক্ষে ২–০ গোলে জিতেও সুবিধাজনক অবস্থানে নেই সাবেক চ্যাম্পিয়ন জুভেন্টাস। ৭ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে তারা আছে ১৫ নম্বরে।