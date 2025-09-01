ফুটবলে এই সময়ের সেরা টিনএজার লামিনে ইয়ামাল
ফুটবলের সেরা ৫ টিনএজার: ইয়ামালের সঙ্গে আরও যাঁরা

বয়স এখনো ২০ হয়নি, তবু ফুটবল–বিশ্বে বড় প্রভাব রাখতে শুরু করেছেন, আলোচনায় আসছেন বারবার—এমন খেলোয়াড়দের মধ্যে সেরা কারা? ১ নম্বর নামটা অনুমান করার জন্য কোনো পুরস্কার নেই। কারণ, সে নামটা খুবই অনুমেয়। লামিনে ইয়ামাল। তবে এ মুহূর্তে বিশ্ব ফুটবলে সেরা টিনএজারদের মধ্যে সেরা পাঁচে ইয়ামালের সঙ্গে আর কারা আছেন?

উত্তরটা জানতে হলে দেখতে পারেন সুইজারল্যান্ডভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সিআইইএস ফুটবল অবজারভেটরির সর্বশেষ প্রতিবেদনটি। বিশ্বের সেরা ২০০ টিনএজ ফুটবালারদের একটা র‍্যাঙ্কিং করেছে সিআইইএস।

২০২৫ সালে ফুটবলারদের পারফরম্যান্স ও অভিজ্ঞতা—এই দুটি বিষয়কে মানদণ্ড ধরে সিআইইএস তাদের রেটিং বা নম্বর দিয়েছে। ‘ইম্পেক্ট’ নামের এক প্রতিষ্ঠানের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পারফরম্যান্সের বিষয়টি মূল্যায়ন করা হয়েছে। অন্যদিকে খেলার সময় ও ম্যাচের গুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে অভিজ্ঞতা-সূচক। এই দুইয়ের গড় করে নেওয়া হয়েছে চূড়ান্ত স্কোর। আর সেই স্কোরে সবার ওপর বার্সেলোনার বিস্ময়বালক লামিনে ইয়ামাল। ১৮ বছর বয়সী এই স্প্যানিশ উইঙ্গারের রেটিং ৯৭.৭! পারফরম্যান্স আর অভিজ্ঞতা—দুই সূচকেই তিনি শীর্ষে।

ইয়ামালের পরেই আছেন তাঁরই বার্সেলোনা সতীর্থ, স্পেনের তরুণ সেন্টারব্যাক পাউ কুবারসি (৯৩.৪)। ৩ নম্বরে পিএসজির ফরাসি মিডফিল্ডার ওয়ারেন জায়ের-এমেরি (৮৭.৮)। তালিকার সেরা পাঁচে আরও আছেন চেলসির আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার এস্তেভাও উইলিয়ান (৮৬.৭) ও রিয়াল মাদ্রিদের আর্জেন্টাইন উইঙ্গার ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুওনো (৮৫.৪)।

শীর্ষ ২০০–এ মধ্যে জায়গা পেয়েছেন ৪৮টি ভিন্ন লিগের খেলোয়াড়। বড় পাঁচ লিগের বাইরের খেলোয়াড়দের মধ্যে সবার ওপরে আছেন ব্রাগার রজার ফার্নান্দেস (গিনি বিসাউ)। তাঁর ঠিক পরেই স্পোর্তিং লিসবন থেকে সম্প্রতি চেলসিতে যোগ দেওয়া পর্তুগিজ ফুটবলার জিওভানি কুয়েন্দা।
এ তালিকায় সবচেয়ে কনিষ্ঠ তিন ফুটবলার হলেন মেক্সিকোর ১৬ বছর ৮ মাস বয়সী মিডফিল্ডার গিলবার্তো মোরা (ক্লাব তিহুয়ানা), পোল্যান্ডের ১৭ বছর ২ মাস বয়সী উইঙ্গার অস্কার পিয়েতুশেভস্কি (ইয়াগিয়েলোনিয়া বিয়ালিস্টক) ও সার্বিয়ার ১৭ বছর ৩ মাস বয়সী ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার ভাসিলিয়ে নভিচিচ (আইএমটি বেলগ্রেড)।

