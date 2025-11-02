এবার আর্সেনালের লিগ জয় ঠেকাতে পারবে শুধু একটি দল

আর্সেনাল ২০২৫–২৬ প্রিমিয়ার লিগ মৌসুমের শুরুটা যেভাবে করেছে, তাতে আরতেতার দলের হাতেই ট্রফি দেখছেন সাবেক ম্যানচেস্টার ইউনাউটেড ডিফেন্ডার ও ফুটবল বিশ্লেষক গ্যারি নেভিল।
২০০৩–০৪ মৌসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্সেনাল। আর্সেন ওয়েঙ্গারের সেই দলটাকে এখনো বলা হয় ‘দ্য ইনভিনসিবল’। এরপর ২১ বছর পেরিয়ে গেলেও লিগ জেতা হয়নি গানারদের।
২০২২–২৩ মৌসুমে লিগ জয়ের সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল আর্সেনালের সামনে। মিকেল আরতেতার তরুণ দলটা ২৪৮ দিন ছিল পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। কিন্তু শেষ দিকে এসে গুবলেট পাকিয়ে ফেলায় রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ২০২৩–২৪ ও ২০২৪–২৫ মৌসুমের গল্পটাও এক। এই দুবারও পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে ছিল আর্সেনাল।
এবার এখন পর্যন্ত ১০ ম্যাচের ৮টিতেই জিতে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আছে আর্সেনাল। উত্তর লন্ডনের ক্লাবটি জিতেছে টানা ৫ ম্যাচ। দুইয়ে থাকা বোর্নমাউথ ও তিনে থাকা লিভারপুলের চেয়ে তারা ৭ পয়েন্টে এগিয়ে।
নেভিল মনে করেন, মৌসুমে এখনো অনেকটা বাকি থাকলেও আর্সেনালই এবার শিরোপা জয়ের সবচেয়ে বড় দাবিদার। তাঁর মতে, আর্সেনালের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে বাধা হতে পারে শুধু একটি দল। সেটি বর্তমান চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল, পেপ গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটি নয়। সিটিকে তিনি শিরোপার দৌড়ে দেখছেন না।
নিজের পডকাস্টে নেভিল বলেন, ‘এটা তো তাদেরই (আর্সেনাল) বছর হওয়া উচিত, তা-ই না? টানা চার মৌসুম ধরে আমি তাদেরকেই লিগ জয়ের ফেবারিট ভেবে আসছি। তারা আগের চেয়ে অনেক ভালো না হলেও ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করছে। এই ধারাবাহিকতাই এ মৌসুমে তাদের শিরোপা এনে দিতে পারে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য তাদের ১০০ পয়েন্ট বা ৯০–৯৫ পয়েন্ট তুলতে হবে না। ৮০–এর মাঝামাঝি বা এর কাছাকাছি পয়েন্ট পেলেই লিগ জেতা সম্ভব। আমার মনে হয়, তারা সেটা করতে পারবে।’
কেন এই মৌসুমে আর্সেনালের ওপর এতটা আস্থা রাখছেন, সেই কথাও জানিয়েছেন ইউনাইটেডের হয়ে সম্ভাব্য সব শিরোপা জেতা নেভিল, ‘এবার অন্য দলগুলো ততটা ধারাবাহিক নয়। কিন্তু আর্সেনালের ওপর ভরসা করা যায়। ওদের রক্ষণভাগ দারুণ, একে অপরকে সহায়তা করে, সহজে গোল খায় না। আক্রমণভাগে একাধিক খেলোয়াড় আছে, যারা গোল করতে পারে। তাদের হয়তো দুর্দান্ত সেন্টার ফরোয়ার্ড নেই, কিন্তু পরিশ্রমী ও নির্ভরযোগ্য ফরোয়ার্ড আছে।’
তাহলে কি আর্সেনালকে এবার কোনো দলই চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবে না? নেভিল এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এনবিসি স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে। তাঁর মতে, শুধু লিভারপুলই আর্সেনালকে থামাতে পারবে, ‘দেখুন, আর্সেনাল এখান থেকেও শিরোপা হারাতে পারে। লিভারপুলই একমাত্র দল, যারা ওদের পেছনে ফেলতে পারে। আমি আগের তিন মৌসুমেও আর্সেনালকে ফেবারিট বলেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। গত মৌসুমে লিভারপুল জিতলেও আমার মনে হয়েছিল ম্যানচেস্টার সিটি যদি পিছিয়ে পড়ে, তাহলে আর্সেনালই জিতে যেতে পারে।’
নেভিল আরও বলেন, ‘এই মৌসুমে আর্সেনালের কোনো অজুহাত দিলে চলবে না। ওদের স্কোয়াড এতটাই ভালো যে একজন খেলোয়াড় চোটে পড়লেও খুব একটা সমস্যা হবে না। আগে বুকায়ো সাকা চোটে পড়লে সমস্যা হতো। কিন্তু এখন সেই জায়গায় নোনি মাদুয়েকেকে খেলাতে পারে। আমার মনে হয়, আর্সেনাল নিজে থেকে ভুল না করলে ওদের হারানো কঠিন।’
সিটিকে শিরোপার দৌড়ে না রাখার কারণ হিসেবে নেভিলের মত, ‘আমার মনে হয় না, ম্যানচেস্টার সিটি হারানো ছন্দ ফিরে পাবে। পেপ গার্দিওলা দুর্দান্ত কোচ হলেও এখন তাঁর হাতে সেই মানের দল নেই। লিভারপুলই একমাত্র দল, যারা কিছুটা হুমকি হতে পারে। কিন্তু তাদেরও খুব দ্রুত ছন্দে ফিরতে হবে।’