ব্রাদার্সের বিপক্ষে ম্যাচের একমাত্র গোলটা করেছেন কিংসের দরিয়েলতন গোমেজ
ফুটবল

বাংলাদেশ ফুটবল লিগ

ব্রাদার্সকে হারিয়ে এককভাবে শীর্ষে কিংস, জিতেছে মোহামেডানও

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

আগের দিন ফর্টিস এফসিকে হারিয়ে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে বসুন্ধরা কিংসকে ছুঁয়ে ফেলেছিল আবাহনী লিমিটেড। আবাহনী ১৪ ম্যাচ খেললেও কিংস খেলেছিল ১৩ ম্যাচ। আজ ১৪তম ম্যাচে নিজেদের মাঠ কিংস অ্যারেনায় দরিয়েলতন গোমেজের একমাত্র গোলে  ব্রাদার্স ইউনিয়নকে হারিয়ে বাংলাদেশ ফুটবল লিগে এককভাবে শীর্ষে উঠে এসেছে কিংস। ১৪ ম্যাচে কিংসের পয়েন্ট এখন ৩২।

দিনের আরেক ম্যাচে গাজীপুরে পিডব্লিউডিকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে মোহামেডান। কোচ আলফাজ আহমেদকে বিদায়ের পর আবদুল কাইয়ুম সেন্টুর অধীনে এটি মোহামেডানের টানা দ্বিতীয় লিগ ম্যাচ জয় এবং ফেডারেশন কাপসহ টানা তৃতীয় জয়।

