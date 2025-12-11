চার ম্যাচ হেরে আট ধাপ পেছাল বাংলাদেশের মেয়েরা

গত ৭ আগস্টে প্রকাশিত মেয়েদের ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ২৪ ধাপ এগিয়ে ১০৪তম স্থানে উঠে এসেছিল বাংলাদেশ। চার মাস পর আজ প্রকাশিত মেয়েদের নতুন ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে অবনতি হয়েছে বাংলাদেশ দলের। ৮ ধাপ নিচে নেমে ১১২ নম্বরে নেমে গেছে বাংলাদেশের মেয়েদের জাতীয় ফুটবল দল।
বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল গত চার মাসে চারটি ম্যাচ খেলে সবগুলোই হেরেছে। গত অক্টোবরে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচে ৩-০ ও ৫-১ গোলে হারে বাংলাদেশ। নভেম্বর ও ডিসেম্বরে তিন জাতি নিয়ে টুর্নামেন্টেও দুটি ম্যাচে হারে তারা। মালয়েশিয়ার কাছে ১-০ ও আজারবাইজানের কাছে ২-১ গোলে হারে বাংলাদেশ দল। এই চার ম্যাচেই হারের প্রভাব পড়েছে র্যাঙ্কিংয়ে। এই চার ম্যাচে ১১টি গোল হজমের বিপরীতে মাত্র ২ গোল করতে পারে বাংলাদেশ।
গত আগস্টে প্রকাশিত র্যাঙ্কিংয়ে সবচেয়ে বেশি এগোনো দল ছিল বাংলাদেশ। সবচেয়ে বেশি (+৮০.৫১) পয়েন্ট অর্জন করা দলও ছিল তারা। তখন বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট ছিল ১১৭৯.৮৭৩। নতুন প্রকাশিত র্যাঙ্কিংয়ে ১২.২৬ রেটিং পয়েন্ট কমেছে বাংলাদেশের। এখন তাদের রেটিং পয়েন্ট ১১৬৭.৬১১।
মেয়েদের ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে আছে স্পেন, যুক্তরাষ্ট্র দুইয়ে। এশিয়ার দলগুলোর মধ্যে সবার ওপরে জাপান, আছে ৮ নম্বরে। দক্ষিণ এশিয়ার দলগুলোর মধ্যে শীর্ষে ভারত (৬৭)। নেপালও আছে বাংলাদেশের ওপরে, ৮৯ নম্বরে।