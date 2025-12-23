২০২২ কাতার বিশ্বকাপ জিতেছে আর্জেন্টিনা
আর্জেন্টিনাই সবচেয়ে কম দিনের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, সবচেয়ে বেশি দিন কোন দল

বিশ্বকাপ ফুটবল সাধারণত অনুষ্ঠিত হয় জুন-জুলাইয়ে। আগামী ২০২৬ বিশ্বকাপ যেমন শুরু হবে ১১ জুন। কিন্তু সর্বশেষ ২০২২ সালে কাতারে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে এই প্রথা মানা হয়নি। মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশে জুন-জুলাইয়ে অত্যধিক গরমের কারণে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় শীতকালে—নভেম্বর ও ডিসেম্বরে। তখনই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, কাতারে শিরোপাজয়ী দল পরবর্তী বিশ্বকাপ শুরুর আগপর্যন্ত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসেবে তুলনামূলক কম সময় রাজত্ব করার সুযোগ পাবে।

কীভাবে, বুঝিয়ে বলা যাক। কাতার বিশ্বকাপ যদি প্রথা মেনে জুন-জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত হতো, তাহলে চ্যাম্পিয়ন দল পরবর্তী বিশ্বকাপে শিরোপা নিষ্পত্তির আগপর্যন্ত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাবটা তুলনামূলক বেশি দিন ধরে রাখতে পারত। কিন্তু প্রথাগত সময়ের তুলনায় প্রায় চার মাস পর কাতারে বিশ্বকাপ শুরু হওয়ায় সেই সুযোগ আর মেলেনি। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম ‘এল গ্রাফিকো’ হিসাব কষে জানিয়েছে, আধুনিক সময়ে সাধারণত কোনো বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন দল পরবর্তী বিশ্বকাপ ফাইনালের আগপর্যন্ত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাবটা প্রায় ১৪৬০ দিন ধরে রাখে। এটা একদম সঠিক হিসাব নয়। বিভিন্ন চ্যাম্পিয়ন দলের ক্ষেত্রে এই হিসাব কিছুদিন কমবেশি হতে পারে।

২০২৬ বিশ্বকাপ যৌথভাবে আয়োজন করবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো

আসল প্রসঙ্গে আসা যাক। বিশ্বকাপের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে ‘এল গ্রাফিকো’ জানিয়েছে, ফুটবলে আধুনিক সময়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসেবে সবচেয়ে কম সময় রাজত্ব করার সুযোগ পাচ্ছে ২০২২ বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা দল। মানে ২০২২ সালের ১৮ ডিসেম্বর লুসাইলে লিওনেল মেসিরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ২০২৬ বিশ্বকাপ ফাইনালের আগের দিন (১৯ জুলাই) পর্যন্ত এ হিসাব কষা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ১৩০৯ দিন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন খেতাব ধরে রাখার সুযোগ পাচ্ছে আর্জেন্টিনা।

তবে ২০২৬ বিশ্বকাপেও আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হলে ভিন্ন হিসাব। কিন্তু সেটার যেহেতু নিশ্চয়তা নেই, তাই আপাতত এটা বলাই যায়, ফুটবলের আধুনিক সময়ে এক বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর পরবর্তী বিশ্বকাপ ফাইনালের আগপর্যন্ত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন খেতাব ধরে রাখায় দিনের হিসাবে আর্জেন্টিনার রাজত্বই সবচেয়ে কম সময়ের।

আসুন দেখে নিই, কোন তিনটি দলের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসেবে রাজত্ব ছিল সবচেয়ে কম সময়ের:

আর্জেন্টিনা (২০২২-২০২৬):

কাতারের লুসাইলে ২০২২ সালের ১৮ ডিসেম্বর ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় আর্জেন্টিনা। ২০২৬ সালের ১৯ জুলাই পরবর্তী বিশ্বকাপ ফাইনাল শুরুর আগপর্যন্ত আর্জেন্টিনা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন খেতাব ধরে রাখার সুযোগ পাচ্ছে ১৩০৯ দিন। বিশ্বকাপ শুরুর পর কোনো চ্যাম্পিয়ন দলের এটাই সবচেয়ে কম সময় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন খেতাব ধরে রাখার রেকর্ড।

১৯৩০ বিশ্বকাপ ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ে

উরুগুয়ে (১৯৩০-১৯৩৪):

বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম চ্যাম্পিয়ন। ১৯৩০ সালের ৩০ জুলাই চ্যাম্পিয়ন হয় উরুগুয়ে। ১৯৩৪ সালের ১০ জুন ইতালি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আগপর্যন্ত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন খেতাব ১৪১১ দিন ধরে রাখার সুযোগ পেয়েছিল হোসে আন্দ্রাদে-হেক্টর কাস্ত্রোদের উরুগুয়ে।

ইংল্যান্ড (১৯৬৬-১৯৭০):

১৯৬৬ সালের ৩০ জুলাই বিশ্বকাপ জেতে ববি চার্লটনের ইংল্যান্ড। ১৯৭০ সালের ২১ জুন ব্রাজিল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আগে ১৪২২ দিন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব ধরে রাখার সুযোগ পেয়েছে ইংল্যান্ড।

সবচেয়ে বেশি দিন খেতাব ধরে রেখেছে কোন দল:

ইতালি।

১৯৩৪ ও ১৯৩৮ বিশ্বকাপ জিতেছে ইতালি। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘ ১২ বছর পর বিশ্বকাপ শুরু হয় ১৯৫০ সালে। ১৯৩৪ সালের ১০ জুন ইতালি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ১৯৫০ বিশ্বকাপ শিরোপা নিষ্পত্তির ম্যাচের (১৬ জুলাই) আগপর্যন্ত এই ১৬ বছরে ৫,৮৮০ দিন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব ধরে রাখার সুযোগ পেয়েছে ইতালি।

তারপর আসবে ১৯৫৮ ও ১৯৬২ বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিলের নাম। সুইডেনে ’৫৮ বিশ্বকাপ জয়ের পর ’৬২ বিশ্বকাপও জেতে ব্রাজিল। অর্থাৎ ১৯৫৮ বিশ্বকাপের ২৯ জুন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ১৯৬৬ বিশ্বকাপের ৩০ জুলাইয়ের আগপর্যন্ত ২৯৫৩ দিন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব ধরে রেখেছিল ব্রাজিল। ৮ বছরের একটু বেশি সময়।

