মেসির বিদায়ী ম্যাচের অ্যালবাম: আবেগ আর ভালোবাসার গল্প

মেসির বিদায়ী ম্যাচের অ্যালবাম: আবেগ আর ভালোবাসার গল্প
খেলা ডেস্ক
আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষবার খেললেন। বিদায়ের মঞ্চেও দলকে সামনে থেকেই নেতৃত্ব দিলেন লিওনেল মেসি। গোল করলেন, করালেনও। বহুবারের মতো আরও একবার বিজয়ীর বেশেই মাঠ ছাড়লেন ফুটবলের এই মহাতারকা। তবে এবার আরেকটু বেশি আবেগ নিয়ে।
লকার রুমে এই জার্সি আর দেখা যাবে না, অধিনায়কের আর্মব্যান্ড থাকবে অন্য কারও হাতে।আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষবার মাঠে নামার আগে ওয়ার্মআপে নামছেন মেসিশেষবারের মতো দেশের হয়ে মাঠে নামা
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