এক ব্রাজিলিয়ান ও এক আর্জেন্টাইন জেতালেন চেলসিকে

এক ব্রাজিলিয়ানের গোল, তারপর এক আর্জেন্টাইনের গোল, সঙ্গে কিছুটা রেফারির ‘বদান্যতা’। শনিবার বিকেলটায় ভাগ্যকে বেশ ভালোভাবেই পাশে পেল চেলসি। যার ফল, প্রিমিয়ার লিগে পশ্চিম লন্ডনের প্রতিবেশী ফুলহামের বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়।
প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের নবম মিনিটে আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজের কর্নার থেকে হেডে গোল করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড জোয়াও পেদ্রো। প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে এই নিয়ে সবশেষ পাঁচ ম্যাচে তার গোল হলো পাঁচটি। তবে এর আগে সহকারী রেফারি দেখিয়েছিলেন, প্রথমার্ধে ৮ মিনিট যোগ হবে! ম্যাচে বিতর্ক অবশ্য সেটাই প্রথম নয়।
ফুলহামের কোচ মার্কো সিলভা এর আগে থেকেই রাগে ফুঁসছিলেন। ২১ মিনিটে তাঁর দলের ফরোয়ার্ড জশ কিংয়ের করা গোলটি বাতিল হয়ে যায় ভিএআরের সিদ্ধান্তে। রিপ্লেতে দেখা যায়, আক্রমণ শুরুর সময় ফুলহামের রদ্রিগো মুনিজ চেলসির ট্রেভোহ চালোবাহর পা মাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ কারণে গোল বাতিল।
দ্বিতীয়ার্ধে সিলভার রাগ বাড়ে আরেক ঘটনায়। এবার রেফারি ভিএআরের সাহায্যে চেলসিকে পেনাল্টি দেন। যদিও এই ঘটনার আগেই জোয়াও পেদ্রো প্রতিপক্ষকে ধাক্কা দিয়েছিলেন কি না, এ নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে রেফারি পেনাল্টি দেন ফুলহামের রায়ান সেসেনিওনের হ্যান্ডবলের জন্য। এ নিয়ে তর্কাতর্কিতে বেশ কিছুক্ষণ খেলাও বন্ধ থাকে। কর্নার থেকে প্রথম গোলে অ্যাসিস্ট করা এনজো ফার্নান্দেজই এবার স্পটকিকে গোল করেন। ম্যাচের তখন ৫৬ মিনিট।
শেষ পর্যন্ত ২-০ ব্যবধান রেখেই ম্যাচ শেষ করে চেলসি, কোচ এনজো মারেসকাও মাঠ ছাড়লেন হাসিমুখেই। মৌসুমের প্রথম ম্যাচে ক্রিস্টাল প্যালেসের সঙ্গে গোলশূন্য ড্রয়ের পর টানা দুই জয় পেয়েছে চেলসি। ৩ ম্যাচে পয়েন্ট ৭। অন্যদিকে জয় এখনো অধরা তিন ম্যাচ খেলা ফুলহামের।