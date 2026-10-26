হ্যারি কেইনও লাল গালিচায়

মেসি, এমবাপ্পে ও ইয়ামালের পরে এলেন হ্যারি কেইন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। জটলা থেকে কেউ একজন বায়ার্ন মিউনিখ তারকাকে দেখে বলে উঠলেন, ‘ব্যালন ডি’অর’!
আসলেই কি এটাই হতে যাচ্ছে? বাতাসে জোর গুঞ্জন!
ভালো কথা, এবার ব্যালন ডি’অর গালায় সঞ্চালক ফরাসি কিংবদন্তি থিয়েরি অঁরি ও ব্রিটিশ সম্প্রচারক কেট স্কট।
গত বছর ব্যালন ডি’অর জয়ী ফরাসি তারকা ওসমান দেম্বেলেও লাল গালিচায় পা রাখলেন। স্যুট ও সানগ্লাসে দারুণ লাগছে!
কিলিয়ান এমবাপ্পেকে দেখা গেল এক ঝলক। লামিনে ইয়ামালও এসেছেন। দুজনেই এবার ব্যালন ডি’অর জয়ে ফেবারিট।
ইয়ামাল মনোনয়ন পাওয়াদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। লিওনেল মেসি সবচেয়ে বয়স্ক।
সাবেকদের মধ্যে রোনালদো নাজারিও ও লুইস ফিগোকে দেখা গেল। দুজনেই সাবেক ব্যালন ডি’অর জয়ী।
লন্ডনের প্যালাডিয়াম থিয়েটার তারায় তারায় খচিত। ব্যালন ডি’অরের রাত বলে কথা!
কে জিতবেন এবার? উত্তরটি আগেভাগে আন্দাজ করতে ক্লিক করুন নিচের লিংকে।
হ্যারি কেইনের হাতেই কি তাহলে এবারের ব্যালন ডি’অর
এতদিন প্যারিসেই দেওয়া হয়েছে ব্যালন ডি’অর। এবার কেন লন্ডনে জানতে ক্লিক করুন নিচের লিংকে।
কেন এবার প্যারিসে হচ্ছে না ব্যালন ডি’অর, কোথায় হবে এবং কবে
জেনে নিতে পারেন ব্যালন ডি’অরে কীভাবে বিজয়ী বেছে নেওয়া হয়।
অভিমান কাটিয়ে এবার ব্যালন ডি’অর গালায় প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ।