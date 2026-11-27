জার্মানির গোলকিপার ম্যানুয়েল নয়্যারের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কয়েক দিন ধরেই আলোচনা চলছে। বায়ার্ন মিউনিখের এই গোলকিপারের সঙ্গে স্ত্রী আনিকার বিচ্ছেদের খবর প্রকাশ্যে আসার পর নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে আনিকার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কয়েকটি পোস্ট। সেখানে অবিশ্বস্ততা, গর্ভাবস্থায় প্রতারণা এবং অন্য একজনকে বেছে নেওয়ার প্রসঙ্গ তুলেছেন তিনি।
কোনো পোস্টেই অবশ্য নয়্যারের নাম উল্লেখ করেননি আনিকা। সরাসরি নয়্যারের বিরুদ্ধে পরকীয়ার অভিযোগও তোলেননি। তবে তাঁর পোস্টগুলোর ভাষা এবং সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ মিলিয়ে জার্মান সংবাদমাধ্যমের ধারণা, নয়্যারের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক ভাঙার যন্ত্রণাই প্রকাশ করেছেন আনিকা।
আনিকার শেয়ার করা একটি পোস্টে গর্ভাবস্থায় সঙ্গীর প্রতারণাকে বলা হয়েছে ‘ভয়ংকর মন্দ কাজ’। সেখানে বলা হয়েছে, যে নারী তাঁর সঙ্গীর সন্তান গর্ভে ধারণ করছেন, তাঁর সঙ্গে এমন বিশ্বাসঘাতকতা কোনো ভুল নয়, বরং সচেতন সিদ্ধান্ত। পোস্টটির শেষ হয়েছে এমন আচরণকে ‘জঘন্য’ আখ্যা দিয়ে।
আরেকটি পোস্টের ভাষা আরও ব্যক্তিগত। সেখানে লেখা, ‘একদিন অবশ্যই তোমাকে অন্য সব ভুলের জন্য ক্ষমা করে দেব। কিন্তু তোমার সন্তানের মা হিসেবে, আমাদের ছেড়ে অন্য একটি মেয়েকে বেছে নেওয়ার জন্য তোমাকে কখনো ক্ষমা করব না।’
কী ঘটেছে নয়্যারের সংসারে? জার্মান সংবাদমাধ্যম বিল্ডের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ব্রাজিলে নয়্যারের সঙ্গে সম্প্রতি যে তরুণীকে দেখা গেছে, তাঁর বয়স ২৩ বছর। তিনি নয়্যারের ফিজিওথেরাপিস্ট। তবে দুজনের সম্পর্ক পেশাগত গণ্ডি পেরিয়েছে আরও আগে। বায়ার্ন মিউনিখের ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাত দিয়ে বিল্ড জানিয়েছে, কয়েক মাস ধরেই তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা।
গত সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে ইতালির সিসিলি দ্বীপেও একসঙ্গে সময় কাটিয়েছেন তাঁরা। এরপর ১৫ নভেম্বর ব্রাজিল যান দুজন। সেখানে একটি বিলাসবহুল রিসোর্টের একই স্যুইটে ছিলেন বলে জানিয়েছে বিল্ড। রিও ডি জেনিরোর উত্তর-পূর্বে উপকূলীয় শহর বুজিওসে তাঁদের একসঙ্গে থাকার ভিডিও–ও প্রকাশিত হয়েছে।
এই সফরের সময়টাই আলোচনাকে আরও উসকে দিয়েছে। কারণ, আগস্টের শেষ দিকে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিয়েছেন আনিকা। বিল্ডের দাবি, সন্তান জন্মের কয়েক দিন পরই স্ত্রীকে বিয়ের সম্পর্ক শেষ করার কথা জানান নয়্যার। আনিকা আগেই ওই তরুণীর সঙ্গে নয়্যারের ঘনিষ্ঠতার বিষয়টি জানতেন বলেও দাবি সংবাদমাধ্যমটির। তবে জার্মান সম্প্রচারমাধ্যম আরটিএলের তথ্য অনুযায়ী, তাঁদের বিচ্ছেদ হয়েছে আরও আগে, অক্টোবরের শুরুতে। নয়্যার তখন পারিবারিক বাড়ি ছেড়ে চলে যান। দুই সন্তানকে নিয়ে সেখানে থেকে যান আনিকা।
১৩ নভেম্বর জার্মান সংবাদমাধ্যম বিচ্ছেদের খবর প্রথম প্রকাশ করে। সূত্রের বরাত দিয়ে বিল্ড জানিয়েছে, নয়্যারের এমন সিদ্ধান্তে তাঁর বন্ধুমহল এবং আনিকার পরিবার বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ। এই মুহূর্তে আনিকার সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার তাঁর দুই সন্তানের সুস্থতা ও ভালো থাকা।
নয়্যারের ব্যক্তিগত জীবনের এই টানাপোড়েনের মধ্যেই চলছে তাঁর চোটের পুনর্বাসন। ৭ নভেম্বর বুন্দেসলিগায় মাইনৎসের বিপক্ষে ম্যাচে ডান পায়ের টেন্ডনে চোট পান। পরীক্ষার পর বায়ার্ন জানিয়েছিল, চোটের কারণে কিছুদিন মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে। ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় দুই মাস খেলতে পারবেন না এই গোলকিপার। চোট থেকে সেরে উঠতে নয়্যারকে ব্রাজিলে গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিল বায়ার্ন। গত বুধবার মিউনিখে ফিরেছেন নয়্যার। এখন ক্লাবের তত্ত্বাবধানে চলবে তাঁর পুনর্বাসন।
ব্যক্তিগত জীবনে নয়্যার ও আনিকার সম্পর্ক প্রায় ছয় বছরের। ২০২৩ সালের ১২ নভেম্বর ছোট পরিসরে আইনি বিয়ে করেন তাঁরা। এরপর ২০২৫ সালের জুলাইয়ে ইতালির সাউথ টাইরলে পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে তিন দিন ধরে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা উদ্যাপন করেন। তাঁদের প্রথম সন্তান লুকার জন্ম ২০২৪ সালের ১৪ মার্চ। দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম গত আগস্টের শেষ দিকে।
বিচ্ছেদের খবর প্রকাশের পর বিল্ডের পক্ষ থেকে নয়্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। আনিকাও সংবাদমাধ্যমটির প্রশ্নের জবাব দেননি।