১৪ বছর পর অ্যানফিল্ড জয় করে শীর্ষে আর্সেনাল

লিভারপুলকে লিভারপুলের মাঠে হারাতে কেমন লাগে সেটি ভুলতেই বসেছিলেন আর্সেনালের সমর্থকেরা। ভুলতে বসা সেই স্বাদই আজ পেলেন তাঁরা। তাঁদের দল যে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচের অ্যানফিল্ডে লিভারপুলকে ১-০ গোলে হারিয়েছে। ১৪ বছর পর অ্যানফিল্ড জয় করল আর্সেনাল। ১৬ মিনিটে কাই হাভার্টজের করা গোলটি ধরে রেখেই জিতেছে গানাররা। আর এই জয়ে ম্যানচেস্টার সিটিকে পেছনে ফেলে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে গেছে মিকেল আরতেতার আর্সেনাল।
ম্যাচের ১৬ মিনিটে স্বাগতিকদের রক্ষণভাগের এক মারাত্মক ভুল কাজে লাগায় আর্সেনাল। নিজেদের বক্স থেকে বল বের করতে গিয়ে লিভারপুল খেই হারালে বল পেয়ে যান ডেকলান রাইস। তাঁর নিচু ক্রসে দারুণ এক ট্যাপ-ইন করে গানারদের এগিয়ে দেন জার্মান স্ট্রাইকার কাই হাভার্টজ।
বিরতির ঠিক আগে আক্রমণের ঝড় তোলে লিভারপুল। ফ্লোরিয়ান ভির্টৎসের নেওয়া বাকানো ফ্রি-কিক ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে, আর একটু পরই সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও বল মাথার ওপর দিয়ে উড়িয়ে দেন আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার।
তবে বিরতির পর দারুণ ডিফেন্ডিংয়ে লিভারপুলকে বোতলবন্দী করে রাখে গানাররা। অ্যানফিল্ডের প্রবল চাপ সামলে ১-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আরতেতার শিষ্যরা।
এই জয়ে ৯ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে ম্যানচেস্টার সিটিকে টপকে প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে উঠেছে আর্সেনাল। ব্রাইটনের কাছে সিটির ঘরের মাঠে হারের সুযোগটা ষোলো আনা কাজে লাগাল উত্তর লন্ডনের ক্লাবটি। ২১ পয়েন্ট নিয়ে সিটির অবস্থান এখন দুই ও তিনে। অন্যদিকে মৌসুমে দ্বিতীয় হারের মুখ দেখা লিভারপুল আর্সেনালের চেয়ে ৯ পয়েন্ট পিছিয়ে নেমে গেছে পয়েন্ট টেবিলের পাঁচ নম্বরে।